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Haberler Galeri 21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula başlayacak?

21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula başlayacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle okullar uzaktan eğitime devam edecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 12 Eylül'de kademli olarak açılacağını söyledi. Bakan Selçuk'un yaptığı açıklamanın ardından, veliler hangi sınıfların yüz yüze eğitim yapacağını merak etmeye başladı. Peki, 21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula başlayacak? İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:02 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:07
21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula başlayacak?
21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula başlayacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle okullar uzaktan eğitim sistemiyle devam etmişti. Bu sene 31 Ağustos'ta açılan okullar, tekrar online eğitim olarak devam edecek. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Veliler bu durumun ardından, 'Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Hangi sınıflar yüz yüze eğitim alacak?' sorularını araştırmaya başladı.

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21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula başlayacak?
21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula başlayacak?

21 EYLÜL'DE HANGİ SINIFLAR AÇILACAK?

Bakan Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada 21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimin başlatılacağını bildirdi. Henüz hangi sınıfların eğitime başlayacağı bilinmiyor. İlerleyen günlerde eğitime başlayacak sınıfların duyurulması bekleniyor.

21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula başlayacak?
21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula başlayacak?

OKULLAR ERTELENECEK Mİ?

Bakan Selçuk, okullar 21 Eylül'de açılacak mı sorusuna "Net ve belirlenmiş bir cevabının aylar öncesinden olamayacağı, sürekli bir değerlendirmeye muhatap olması gerektiği söyleniyor. Milli Eğitim Bakanlığının tek başına karar alıp da söylemesi, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde alınabilecek bir karar olmasından dolayı mümkün değil. Prensipler belirlenmeli.

Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocukların yüz yüze eğitim almasını tabii ki çok istiyoruz ama salgının seyrine ilişkin sayılar yayınlanıyor. Salgının seyrinin nasıl gittiğine ilişkin olarak okulların hangi, ne şekilde, hangi sınıflarda açılacağının çok net olarak kurulun tavsiyesi doğrultusunda yapılması söz konusu. Bütün halkımız şunu bilsin hiçbir çocuğumuzu ya da öğretmenimizi riske atan bir karara imza atmayız ve bunun gereği neyse bunu yaparız. Bizim ödevimiz ortaya çıkabilecek eksiklikleri tamamlamaktır. 21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız" yanıtını verdi.

21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula başlayacak?
21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula başlayacak?

UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

Bu önemli bir soru. Bizim bu soruya verdiğimiz cevap aslında çok net. Şu anda bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlık koşulları nedeniyle uzaktan eğitimin ayrı bir yere sahip olduğunu görüyoruz. Mart'tan beri bazı aşamaları paylaşıyoruz sizlerle..

21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula başlayacak?
21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı? 21 Eylül'de hangi sınıflar okula başlayacak?

Başlangıçta, biliyorsunuz televizyon kanalları açtık. Bu kanalların içeriğini okul kademelerine göre doldurduk Hep şunu söyledik, dünyada bunu yapabilen çok az sayıda ülke var. Artık niteliğinde de çok iddialı hale geldik.

3 bin 358 ders çekimi yaptık. Bir dersin toplam yapılma süreci yaklaşık 5 gün sürüyor. Üst üste koyduğunuzda kaç yıl olacağını siz düşünün lütfen.

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