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Haberler Galeri 21 Haziran Güneş Tutulması! Türkiye'den görülecek mi? Güneş Tutulması nasıl oluşur? Türkiye'de en net nerede görülecek?

21 Haziran Güneş Tutulması! Türkiye'den görülecek mi? Güneş Tutulması nasıl oluşur? Türkiye'de en net nerede görülecek?

21 Haziran'da Güneş Tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma, 'Halkalı Güneş Tutulması' olarak adlandırılıyor. 21 Haziran Pazar günü saat 09:41'de Yengeç Burcunun 0 derecesinde gerçekleşecek ve ülkemizden en net Hakkari'de gözlenecek.

Giriş Tarihi: 19 Haziran 2020 Cuma 12:01 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2020 Cuma 12:17
21 Haziran Güneş Tutulması! Türkiye'den görülecek mi? Güneş Tutulması nasıl oluşur? Türkiye'de en net nerede görülecek?

21 Haziran güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? Güneş tutulması etkileri nelerdir? Güneş Tutulmasının yaklaşmasıyla birlikte etkileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Astrolojide tutulmaların etkilerinin olduğuna inanılırken, bu muhteşem doğa olayını izlemek isteyenler de tutulmanın Türkiye'den izlenip izlenemeyeceğini merak ediyor.

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21 Haziran Güneş Tutulması! Türkiye'den görülecek mi? Güneş Tutulması nasıl oluşur? Türkiye'de en net nerede görülecek?

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

"Parçalı Güneş Tutulması" 21 Haziran Pazar günü saat 09:41 de Yengeç Burcunun 0 derecesinde gerçekleşecek ve ülkemizden en net Hakkari'de gözlenecek.

21 Haziran Güneş Tutulması! Türkiye'den görülecek mi? Güneş Tutulması nasıl oluşur? Türkiye'de en net nerede görülecek?

21 HAZİRAN HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI

Yerkürenin uzayda en basit haliyle iki hareketi vardır: kendi etrafında dönme ve Güneş etrafında dolanma. Yerküre Güneş etrafında eliptik yörüngesinde dolanırken, yaklaşık olarak 4 Ocak tarihinde Güneş'e en yakın (perihel), 4 Temmuz tarihinde ise Güneş'ten en uzak (afel) konumda bulunur. Bu uzaklık değişimi nedeniyle Güneş'in görünen açısal çapı afel konumunda ~0.52 derece, perihel konumunda ise ~0.54 derece kadar olmaktadır.

21 Haziran Güneş Tutulması! Türkiye'den görülecek mi? Güneş Tutulması nasıl oluşur? Türkiye'de en net nerede görülecek?

Gezegenimizin kendi etrafında dönmesi sonucu gece-gündüz oluşmaktadır. Sıra dışı durumlar hariç, gündüz Güneş ışığı 3 gökcismi tarafından kesilebilir. Bunlardan ikisi, yörüngelerinin yarı-büyük eksen uzunlukları gezegenimizinkine göre daha küçük olan Merkür ve Venüs gezegenleridir. Bu gezegenlerin görünür yarıçapları, Güneş'in görünür yarıçapından çok daha küçüktür. Gündüz Güneş'in önünden geçtiklerinde Yer'den gözlenirlerse, çapı gezegenlerin görünen açısal çaplarına eşit küçük karanlık daireler şeklinde izlenirler.

21 Haziran Güneş Tutulması! Türkiye'den görülecek mi? Güneş Tutulması nasıl oluşur? Türkiye'de en net nerede görülecek?

Güneş'in önünden geçebilecek diğer gökcismi uydumuz Ay'dır. Ay, boyut olarak küçüktür. Ancak gezegenimize çok yakın olduğu için görünür yarıçapı Güneş ile karşılaştırılabilir büyüklüktedir. Uydumuz da dışmerkezlikli bir yörüngede dolanmaktadır ve görünen açısal çapı apoge noktasında ~0.49 derece, perige noktasında ~0.55 derecedir.Ay'ın yörünge düzlemi, Yerküre'nin yörünge düzlemi ile iki noktada kesişir.

Eğer Güneş ve Ay aynı anda bu kesişim noktasında veya çok yakınlarında bulunurlarsa, Yer'den bakan bir gözlemci iki gökcismini aynı doğrultuda gözlemler. Bu durumda tutulma gerçekleşir. Güneş tutulmasının gerçekleştiği tarihte Ay ve Güneş'in görünür açısal çapları, gözlenen tutulma türünü belirler. Ay ve Güneş'in gözlenen doğrultuları neredeyse aynı olduğunda, Ay Güneş'ten daha büyük yarıçapta görünüyor ise "Tam Güneş Tutulması", daha küçük görünüyor ise "Halkalı Güneş Tutulması" gözlemlenir.

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