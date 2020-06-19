21 Haziran Güneş Tutulması! Türkiye'den görülecek mi? Güneş Tutulması nasıl oluşur? Türkiye'de en net nerede görülecek?

Güneş'in önünden geçebilecek diğer gökcismi uydumuz Ay'dır. Ay, boyut olarak küçüktür. Ancak gezegenimize çok yakın olduğu için görünür yarıçapı Güneş ile karşılaştırılabilir büyüklüktedir. Uydumuz da dışmerkezlikli bir yörüngede dolanmaktadır ve görünen açısal çapı apoge noktasında ~0.49 derece, perige noktasında ~0.55 derecedir.Ay'ın yörünge düzlemi, Yerküre'nin yörünge düzlemi ile iki noktada kesişir.

Eğer Güneş ve Ay aynı anda bu kesişim noktasında veya çok yakınlarında bulunurlarsa, Yer'den bakan bir gözlemci iki gökcismini aynı doğrultuda gözlemler. Bu durumda tutulma gerçekleşir. Güneş tutulmasının gerçekleştiği tarihte Ay ve Güneş'in görünür açısal çapları, gözlenen tutulma türünü belirler. Ay ve Güneş'in gözlenen doğrultuları neredeyse aynı olduğunda, Ay Güneş'ten daha büyük yarıçapta görünüyor ise "Tam Güneş Tutulması", daha küçük görünüyor ise "Halkalı Güneş Tutulması" gözlemlenir.