23 Nisan Coşkusu İzmir’de Cumhuriyet Meydanı’nda kutlandı

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Aziz milletimizin asırlardır yoğurduğu kültür hazinesini omuzlayacak, onu yepyeni fikirlerle ve eserlerle çağlar ötesine taşıyacaksınız. 'Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır' ifadesi onun, evlatlarımızın yüksek karakterine ve potansiyeline duyduğu güveni işaret etmektedir. Şüphesiz çocuklarımız, şanlı mazimizden aldıkları ilhamla bu coğrafyaya aidiyetimizi baki kılacak, güzel ülkemizin şarkısını dünyanın dört bir yanında duyuracaktır. Bu şanlı bayrak sizin, bu cennet vatan, bu Cumhuriyet sizin. Bayramınız kutlu olsun.