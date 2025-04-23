23 Nisan mesajları 2025: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel resimli mesajlar ve sözler
Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesinin ardından, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır. 23 Nisan'da paylaşılabilecek en güzel mesajları sizler için derledik. İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili resimli mesajlar...
HABER MERKEZİ
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23 Nisan Ulusal Egemenliğimizi kazanmamızın anıldığı bir gün olmasının yanı sıra, dünya çocukları için de özel bir gün olarak kabul edilir. Bu özel günde sosyal medyadan paylaşılabilecek en güzel mesajları sizler için derledik. İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel resimli mesajlar ve sözler...
Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. 23 Nisan kutlu olsun.
Aziz milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.
Milli egemenlik milletin namusudur, şerefidir, haysiyetidir.
Çocuk yurdun temelidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
Yeni Türkiye Devletinin yapısının ruhu, milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.
Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında bulunan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.
23 Nisan'ı şen, şakrak, cıvıl cıvıl, rengarenk bir ortamda kutlamaları dileği ile bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım.
23 Nisan dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelidir. 23 Nisan kutlu olsun!
23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.
23 Nisan, karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum.
Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.
Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.
Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum.
ENİM BAYRAMIM İşte benim bayramım, Sevinçten uçuyorum. Sabah erkenden kalkıp Okula koşuyorum.
Bak elimde bayrağım Alana yürüyorum. Sevinçten uçacağım. Kendimi kutluyorum.
Sevinçten uçacağım, Boşlukta duruyorum. Hep onu anacağım, Atama yürüyorum.
Hakkı ÇEBİ
BİZİM BAYRAMIMIZ Bu gelen bizim bayram, Yükseldi bak ünümüz. Yirmi Üç Nisan bizim En şerefli günümüz!
Al bayrağı açalım, Gel, gidelim törene. Bin teşekkür, bizlere Bugünleri verene.
Bizim için harcanan Boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu Yirmi Üç Nisan demek.
İSMAİL HAKKI TALAS
TÜRK ÇOCUĞUYUM BEN Bugünlerin küçüğü, Yarınların büyüğü, Hep çalışıp öğrenen Türk çocuğuyum ben.
Ülkesini çok seven, Milletiyle övünen, Hep çalışıp üreten Türk çocuğuyum ben.
Atatürk'ün izinde, İlkelerinin peşinde, Hiç durmadan yürüyen Türk çocuğuyum ben.
EGEMENLİK BAYRAMI Egemen bir milletin, Coştuğu bir gündür bu. Yurduma hürriyetin, Koştuğu bir gündür bu...
Başımızda Atatürk, Ülkümüz yüce Türklük, Milletimin en büyük, Sevdiği bir gündür bu...