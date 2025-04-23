23 Nisan mesajları 2025: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel en güzel resimli mesajlar ve sözler

Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.

Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum.