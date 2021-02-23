23 Şubat Salı İzmir elektrik kesintisi

KARABAĞLAR
23.02.2021 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İHSAN ALYANAK MAHALLESİ,3685-3692-4690 SOKAKLAR VE CİVARI
23.02.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMUT MAHALLESİ,3826-3834-3837-3840-3841-3842-3867-3868-3868/1-3870-3871-3872-3872/1-3873-3874-3875-FERDİ SEFA KILIÇ SOKAKLAR VE CİVARI
KARABURUN
23.02.2021 10:00 14:00 ARIZA BAKIM ONARIM "KARABURUN-- KÜÇÜKBAHÇE FIDERI - HASSEKI , SARPINCIK , HAMZABÜKÜ , PARALAK, BADEMBÜKÜ, KÜÇÜKBAHÇE ,SALMAN, EĞRILIMAN MAH, BÜYÜK KENT SITESI, YENILIMAN BIR KISMI "
23.02.2021 15:00 17:00 3. ŞAHIS TRAFO BAKIMI MORDOĞAN İM KÖYLER FIDERI - GÖKPINAR SITESI , KAYNARPINAR , KÖSEDERE , EĞLENHOCA , BOYABAĞI , EŞENDERE , ANBARSEKI , SAIP KÖYLERI TAMAMI , TURKCELL , TÜRK TELEKOM VERICILERI, İZSU TRAFOLARI