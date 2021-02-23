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Haberler Galeri 23 Şubat Salı İzmir elektrik kesintisi

23 Şubat Salı İzmir elektrik kesintisi

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 23 Şubat Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 08:46 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 08:55
23 Şubat Salı İzmir elektrik kesintisi

Arıza ve çalışma kaynaklı İzmir'in bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte detaylar...

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23 Şubat Salı İzmir elektrik kesintisi

ALİAĞA
23.02.2021 09:00 12:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE KARAKUZU KÖYÜ TAMAMI VE CİVARLARI

BAYINDIR
23.02.2021 09:00 17:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA FATIH MAHALLESINDEKI MENDERES BULVARI, ONART CADDESI İLE ULUDAĞ SOKAKLARININ BIR KISMINDA
23.02.2021 09:00 17:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA ERGENLI MAHALLESI TR-1 TRAFOSUNUN TAMAMINDA

23 Şubat Salı İzmir elektrik kesintisi

BERGAMA
23.02.2021 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE MALTEPE MAHALLESİ BÖBLİNGEN,HARMAN YERİ, PLEVNE, KAYHAN CADDELERİ, MALAZGİRT, ÇALDIRAN SOKAKLARI VE CİVARLARI
23.02.2021 14:00 16:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KARALAR MAHALLESİ VE CİVARLARI

BORNOVA
23.02.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SERİNTEPE MAHLLESİ,KIVANÇ CADDESİ, SOKAKLAR VE CİVARI
23.02.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SERİNTEPE MAHALLESİ,4289 SOKAK VE KEMALPAŞA CADDESİ ,SOKAKLAR VE CİVARI

23 Şubat Salı İzmir elektrik kesintisi

ÇEŞME
23.02.2021 09:00 15:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA ALAÇATI MAH. 14075, 14077, 14067,14078 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-268 B KOLU

DİKİLİ
23.02.2021 09:30 11:30 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE GAZİPŞA MAHALLESİ 57, 57/1, 61 SOKAKLARI VE CİVARLARI

GÜZELBAHÇE
23.02.2021 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇELEBİ MAHALLESİ,568,351,SEDA,570 SOKAKLAR VE CİVARI

23 Şubat Salı İzmir elektrik kesintisi

KARABAĞLAR
23.02.2021 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İHSAN ALYANAK MAHALLESİ,3685-3692-4690 SOKAKLAR VE CİVARI
23.02.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMUT MAHALLESİ,3826-3834-3837-3840-3841-3842-3867-3868-3868/1-3870-3871-3872-3872/1-3873-3874-3875-FERDİ SEFA KILIÇ SOKAKLAR VE CİVARI

KARABURUN
23.02.2021 10:00 14:00 ARIZA BAKIM ONARIM "KARABURUN-- KÜÇÜKBAHÇE FIDERI - HASSEKI , SARPINCIK , HAMZABÜKÜ , PARALAK, BADEMBÜKÜ, KÜÇÜKBAHÇE ,SALMAN, EĞRILIMAN MAH, BÜYÜK KENT SITESI, YENILIMAN BIR KISMI "
23.02.2021 15:00 17:00 3. ŞAHIS TRAFO BAKIMI MORDOĞAN İM KÖYLER FIDERI - GÖKPINAR SITESI , KAYNARPINAR , KÖSEDERE , EĞLENHOCA , BOYABAĞI , EŞENDERE , ANBARSEKI , SAIP KÖYLERI TAMAMI , TURKCELL , TÜRK TELEKOM VERICILERI, İZSU TRAFOLARI

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