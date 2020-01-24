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24 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu!

24 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta birçok ürün bulunuyor. İndirimli fiyatla alışveriş yapmak isteyenler BİM kataloğunu araştırıyor. BİM'de indirimli ürünler arasında bu hafta İnox Metalik Ankastre Set'in yanı sıra, Huawei Y5 cep telefonu, Hometech tablet gibi ürünler bulunuyor. İşte 24 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2020 Cuma 09:57 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2020 Cuma 09:58
24 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu!
24 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu!

BİM'de haftanın indirimleri neler? BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? İşte 24 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...

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24 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu!
24 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu!

İnox Metalik Ankastre Set

Emaye Siyah Ankastre Ocak

• Gaz emniyet sistemi

• Doğalgaz ayarlı

• 4 gözü gazlı

• Yandan düğmeli

• Otomatik çakmaklı

• Siyah emaye yüzey , emaye ızgara emaye bek kapaklar

• Doğalgazdan LPG'ye dönüşüme uygun

İnox Panel Siyah Ankastre Davlumbaz

• Davlumbaz motor gücü:168 W

• Ses seviyesi 72DbA

• Siyah gövde, lnox Panel

• 3 hız kademeli

• Mekanik lnox kontrol paneli

• Aydınlatma lambası

• Yıkanabilir aluminyum filtre

İnox Panel Turbo Fırın

• A+ class enerji sınıfı

• Harr Teknolojisi ile %40'a varan enerji tasarrufu

• Kolay temizlenebilir iç hazne

• 4 pişirme fonksiyonu ve ayarlanabilir termostat

• lnox kontrol paneli ve mekanik zamanlama

• Turbo fan, İç aydınlatma, 56 lt iç hacim ve emaye raf sistemi

• Isıya dayanıklı sökülebilir çift camlı kapak,

• Tel ızgara ve 2 adet emaye pişirme tepsisi ~26cm

24 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu!
24 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu!

Huawei Y5 2019 Cep Telefonu

• Mediatek MT6761 2,0 GHz Quad Core

• Android 9.0 Pie

• Çift Sim Kart

• Batarya 3020 mAh

• Dahili Hafıza 16 GB

• Ram 2 GB

• Arka Kamera

• 13 MP

• Ön Kamera 5 MP

24 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu!
24 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu!

Hometech PC Alfa 8mB Tablet

• WiFi 802.11b/g/n

• 8" 800X1280px IPS Ekran Boyutu

• Android İşletim Sistemi

• Batarya 3500 mAh

• Dahili Hafıza 32 GB

• Ram 2 GB

• Arka Kamera 2.0 MP

• Ön Kamera 0.3 MP

• MTK8163 Dört Çekirdekli İşlemci

• MicroSD Kart Desteği (64 GB'a kadar)

• Bluetooth 4.0

• İnce Metal Kasa

24 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu!
24 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu!

Araç İçin Sensörlü Kablosuz Telefon Şarj Cihazı ve Telefon Tutucu

• Hızlı ve güvenli kablosuz şarj özelliği

• Çizilmeyi önleyen yumuşak doku

• Voltaj: 5V - 9V

• Amper: 2.0 A maksimum

• Watt: 10W maksimum

Kablosuz Şarj Cihazı

• Qi kablosuz şarj desteğine sahip her türlü akıllı telefonla çalışır

• Gösterge ışığı 20 saniye sonra otomatik olarak söner

• Yabancı cisim algılama akıllı güvenlik tasarımı

• Mikro-USB kablosu dahil

• Kablosuz şarj özelliği

• Şarj gösterge LED'i

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Günlük burç yorumları - 24 Ocak Cuma
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