24 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu!

24 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta birçok ürün bulunuyor. İndirimli fiyatla alışveriş yapmak isteyenler BİM kataloğunu araştırıyor. BİM'de indirimli ürünler arasında bu hafta İnox Metalik Ankastre Set'in yanı sıra, Huawei Y5 cep telefonu, Hometech tablet gibi ürünler bulunuyor. İşte 24 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...