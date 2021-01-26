BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta birçok üründe indirim var. BİM'de bu hafta ev tekstilinden mutfak ürünlerine varıncaya dek onlarca çeşit üründe indirim var. İşte 27 Ocak Çarşamba BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...
Giriş Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 16:30Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 16:35
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27 Ocak Çarşamba BİM aktüel ürünler kataloğu!
BİM'de bu hafta birçok ürün indirimli fiyatla raflardaki yerini alıyor. İşte 27 Ocak Çarşamba BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...