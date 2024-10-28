29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2024! Cumhuriyetin 101. yılına özel mesajlar
TBMM'nin 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti ilan etmesinin üzerinden 101 yıl geçti. Cumhuriyet Bayramı coşkusu ülkenin dört bir yanında etkinliklerle kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısyla Instagram, Facebook üzerinden paylaşım yapacaklar Cumhuriyet Bayramı mesajlarını araştırıyor. İşte en güzel resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2024! Cumhuriyetin 101. yılına özel mesajlar
Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk"ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2024! Cumhuriyetin 101. yılına özel mesajlar
Teşekkürler Mustafa Kemal Atatürk, Her Daim İzindeyiz! Herkesin Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun…
Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz Kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2024! Cumhuriyetin 101. yılına özel mesajlar
Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk"ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.
Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz Kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.
Cumhuriyet, yüksek ahlâkî değer ve niteliklere dilenen bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2024! Cumhuriyetin 101. yılına özel mesajlar
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atatürk"ün çocukları olarak atamızı hasret ve özlemle anıyoruz.
Cumhuriyet, demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir… Cumhuriyet bayramınızı en içten duygularımla kutlarım.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2024! Cumhuriyetin 101. yılına özel mesajlar
Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk"ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.
Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz Kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2024! Cumhuriyetin 101. yılına özel mesajlar
Cumhuriyet, yüksek ahlâkî değer ve niteliklere dilenen bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun.
Cumhuriyet, demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir… Cumhuriyet bayramınızı en içten duygularımla kutlarım.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2024! Cumhuriyetin 101. yılına özel mesajlar
Tekil devlet yapımız, ulusal birliğimizin, huzurun ve toplumsal barışın en önemli güvencesidir. Tekil devlet yapımızın, ülke tümlüğünün, ulusal birliğimizin sonsuza kadar korunacağından kimse kuşku duymamalıdır.
Türk ulusunun yaratılışına en uygun olan yönetim Cumhuriyettir.
Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2024! Cumhuriyetin 101. yılına özel mesajlar
Ne mutlu ki Türküm ben! Kırmızının bana verdiği aşkla vatan yücedir, şehitler yücedir, Türk kanı yücedir, Cumhuriyet Yücedir..! Ne Mutlu Türküm Diyene!
Cumhuriyet erdeme dayanan bir yönetimdir.
Cumhuriyet düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister.
Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister.
Cumhuriyet Bir ülkenin Damarıdır…
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2024! Cumhuriyetin 101. yılına özel mesajlar
Cumhuriyetsiz Bir toplum Yarınsız Bir Gündür.
Cumhuriyetin Demokratik bir ülkenin Bozulmaz Simgesidir…
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ün Bize Bıraktığı Bu ülkeyi Korumak Bizim Görevimizdir.
Cumhuriyet bayramı coşkusunun bütün milletimizce derinden yaşanması temennileriyle. Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk"ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2024! Cumhuriyetin 101. yılına özel mesajlar
* Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz Kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.
* Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…
* Yirmi dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.
* Ben bir Cumhuriyet çocuğuyum İyi bayramlar…
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2024! Cumhuriyetin 101. yılına özel mesajlar
* Cumhuriyet; Fikren, İlmen Ve Bedenen Kuvvetli Ve Yüksek Karekterli Koruyucular İster. Bu Duygularla Cumhuriyetinizi Tebrik Ediyorum..
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90. yıldönümünü kutladığımız bugünde demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak, dünyanın gelişmiş devletleri arasında yer alabilmenin mücadelesini aralıksız sürdürmekteyiz. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2024! Cumhuriyetin 101. yılına özel mesajlar
-Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk"ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.
Teşekkürler Mustafa Kemal Atatürk, her daim izindeyiz! Herkesin cumhuriyet bayramı kutlu olsun…
-Cumhuriyet, yüksek ahlâkî değer ve niteliklere dilenen bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun..
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2024! Cumhuriyetin 101. yılına özel mesajlar
29 EKİM ATATÜRK SÖZLERİ
* Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.
* Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2024! Cumhuriyetin 101. yılına özel mesajlar
Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslariyle, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. 1936 (Atatürk'ün S.D. I, S. 372)
* Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.
* Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. 29 Ekim 1923 (Nutuk II, S. 814-15)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2024! Cumhuriyetin 101. yılına özel mesajlar
* Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız. 1923 (Atatürk'ün S.D. III, S. 71)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2024! Cumhuriyetin 101. yılına özel mesajlar
* Bugünkü hükûmetimiz, devlet teşkilâtımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilâtı ve hükûmettir ki, onun ismi Cumhuriyettir. Artık hükûmet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millettir ve millet hükûmettir. Artık hükûmet ve hükûmet mensupları kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır. 1925 (Atatürk'ün S.D. II, S. 230)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2024! Cumhuriyetin 101. yılına özel mesajlar
* Son senelerde milletimizin fiilen gösterdiği kabiliyet, istidat, idrak, kendi hakkında kötü fikir besleyenlerin ne kadar gafil ve ne kadar tetkikten uzak görünüşe düşkün insanlar olduğunu pek güzel ispat etti. Milletimiz haiz olduğu özelliklerini ve liyakatini hükûmetinin yeni ismiyle medeniyet dünyasına daha çok kolaylıkla göstermeğe muvaffak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, cihanda işgal ettiği mevkiye lâyık olduğunu eserleriyle ispat edecektir.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2024! Cumhuriyetin 101. yılına özel mesajlar
* Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlâtlarından mürekkep büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun ortadan kaldırılması ile bozulabileceği fikrinde bulunanlar, çok zayıf dimağlı bedbahtlardır. Bu gibi bedbahtların, Cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde lâyık oldukları muameleye maruz kalmaktan başka nasipleri olmaz. Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşıyacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeğe devam edecektir. 1926 (Atatürk'ün S.D. III, S. 80)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2024! Cumhuriyetin 101. yılına özel mesajlar