3 bin yıllık Frig Vadisi Ege’nin Kapadokya'sı olma yolunda

Büyük bir uğraş verdik hep beraber bugün çok şükür o uğraşlarımızın sonucunda balonlarımız artık Afyonkarahisar'ın semalarında inşallah olacaklar. Özellikle gölde teknelerimiz, gök yüzünde balonlarımız, gölümüzde su sporlarımız olacak. Gökyüzünde balonlarımızla beraber Afyonkarahisar'ın eşsiz havasını, doğasını, güzelliğini görmek için tüm Türkiye'deki tüm Avrupa'daki hem hemşehrilerimizin ve oradaki insanları buraya davet ediyoruz. Bu gizemli şehri, bu eşsiz güzelliği gelip görsünler. İnşallah ümit ediyoruz ki, binlerce kişiyi milyonlarca kişiyi ağırlayacağız. Biz buna hazırız ve Afyonkarahisar gerçekten gizemli şehir diyoruz, görülmeye değer eşsiz bir memleket" dedi.