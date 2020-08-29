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Haberler Galeri 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları! Resimli 30 Ağustos mesajları

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları! Resimli 30 Ağustos mesajları

30 Ağutos Zafer Bayramı için saatler kaldı. 30 Ağustos her yıl olduğu gibi tüm Türkiye tarafından coşku ile kutlanacak. İstiklal ve hürriyet yolundaki zaferimizi en yakınları ile paylaşmak isteyenler 30 Ağustos mesajlarını yoğun şekilde arıyor. Siz de 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ile sevdiklerinizi tebrik etmek, kutlamak istiyorsanız galerimizdeki resimli ve yazılı mesajları tercih edebilirsiniz. İşte en özgün, en güzel, zafer dolu 30 Ağustos mesajları...

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 15:35 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 17:33
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları! Resimli 30 Ağustos mesajları

30 Ağustos Zafer Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bir ülkenin destanı ile düşmanı püskürttüğü gün olan 30 Ağustos her yıl coşku ile kutlanıyor. Ülke genelinde şenlikler düzenlenirken, şehitlerimiz yad ediliyor. 30 Ağustos kutlama mesajları her yıl olduğu gibi yoğun şekilde aranıyor. Sizler için en güzel 30 Ağustos kutlama mesajlarını derledik. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama ve tebrik mesajları...

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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları! Resimli 30 Ağustos mesajları

EN GÜZEL 30 AĞUSTOS KUTLAMA MESAJLARI

* Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı; büyük taarruz zaferinin yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz.

* Biz büyük bir devrim yaptık. Bu güzel memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük.


* 30 Ağustos 1922 zaferi, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olmasının yanında, yalnızca bizim değil; tüm ezilmiş ulusların, hatta tüm insanlığın, özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlılığına yönelişinin ve bu doğrultuda atılmış tarihi bir adımın bayramıdır.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları! Resimli 30 Ağustos mesajları

* Tarihin altın sayfalarındaki yerini alan ve bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol gösteren Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin, ordusu ile birlikte yüce Atatürk'ün önderliğinde yazdığı kahramanlık destanıdır.

* Kahraman atalarımızdan aldığımız güçle, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş uygarlık yolunda kararlı bir şekilde ilerlemek ve ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışacağız.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları! Resimli 30 Ağustos mesajları

* 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zafer, şanlı milletimizin eşsiz destanlarından biri olarak tarihteki yerini almıştır. Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde kazanılan ve kurtuluş savaşımızın başarıya ulaşmasında en önemli etken olan bu büyük zaferin ardında milletimizin istiklal ve hürriyet aşkı ile kahraman ordumuzun cesaret ve fedakarlığı vardır.

* 30 Ağustos zaferi, tarih arasında bir millet tarafından tamamen benimsenen bir fikrin ne kadar kadir ve ne kadar muhyi bir kuvvet olduğunun en güzel misali olarak kalacaktır.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları! Resimli 30 Ağustos mesajları

ATATÜRK'ÜN ÖZLÜ SÖZLERİ (30 AĞUSTOS)

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Düşmanla canla başla mücadele edip onları bozguna uğrattığımız gün bugün. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında düşmanlardan geri aldığımız vatanımızın kurtuluş günü… Şanlı zaferimizin en güzel mesajlarını sizler için derledik.

Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur.

Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur.

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