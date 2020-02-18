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30 yıl boyunca yaşadığı baş ağrısının nedeni şok etti!

30 yıl boyunca şiddetli baş ağrıları yaşayan adam solupğu hastanede aldı. Hastanede öğrendikleri karşısında hayatının şokunu yaşayan adamın kafasının içinden öyle bir şey çıktı ki...İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2020 Salı 17:53
30 yıl boyunca yaşadığı baş ağrısının nedeni şok etti!
30 yıl boyunca yaşadığı baş ağrısının nedeni şok etti!

Çin'in Jiangxi eyaletinde yaşayan Zhang (59) 30 yıl boyunca baş ağrısı ve bayılmalar yaşıyordu. 1989'da ilk baygınlığını geçiren Zhang, hastaneye kaldırıldığında 'epilepsi' tanısı koyuldu.

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30 yıl boyunca yaşadığı baş ağrısının nedeni şok etti!
30 yıl boyunca yaşadığı baş ağrısının nedeni şok etti!

Epilepsi ilaçlarını kullanmaya başlamasına rağmen baş ağrısı ve bayılmaları kesilmeyen Zhang, geçtiğimiz günlerde tekrar hastaneye kaldırıldı ve yapılan MRI taramaları sonucunda beyninde 10 cm uzunluğunda bir kurt olduğu tespit edildi.

30 yıl boyunca yaşadığı baş ağrısının nedeni şok etti!
30 yıl boyunca yaşadığı baş ağrısının nedeni şok etti!

KURT BEYNİNE İÇTİĞİ SUDAN GİRDİ

Beyin Hastanesi Nöroloji Departmanı Başkanı Wu Jie, yapılan ameliyatın başarılı geçtiğini ve Zhang'in beynindeki kurtun başarıyla çıkarıldığını duyurdu. Wu'ya göre, kurdun Zhang'in vücuduna bir akarsudan içtiği su ile girdi ve beynine kadar gitti.

30 yıl boyunca yaşadığı baş ağrısının nedeni şok etti!
30 yıl boyunca yaşadığı baş ağrısının nedeni şok etti!

KAFASINDAN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Ensesindeki mandalina büyüklüğündeki kist böyle alındı, içinden bakın ne çıktı.

30 yıl boyunca yaşadığı baş ağrısının nedeni şok etti!
30 yıl boyunca yaşadığı baş ağrısının nedeni şok etti!
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