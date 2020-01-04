'3700 yılından geliyorum' dedi! Gösterdiği kanıt herkesi hayrete düşürdü

ApexTV isimli sayfada yayınlanan bir videoda isminin Mike olduğunu söyleyen bir kişi, zaman yolculuğu yaptığını ileri sürdü. Fransa'da doğduğunu ve 14 yaşına kadar orada yaşadığını fakat aslen Yunan olduğunu söyleyen Mike, o tarihten sonra Kanada'ya taşındıklarını belirtti.