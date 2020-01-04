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> '3700 yılından geliyorum' dedi! Gösterdiği kanıt herkesi hayrete düşürdü
'3700 yılından geliyorum' dedi! Gösterdiği kanıt herkesi hayrete düşürdü
Zamanda yolculuk iddialarına bir yeni daha eklendi. 3700 yılından günümüze geldiğini iddia eden zaman yolcusu kendini ispatlatmak için yanında getirdiği kanıt herkesi hayrete düşürdü.
Giriş Tarihi: 4 Ocak 2020 Cumartesi 11:12Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2020 Cumartesi 11:13
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ApexTV isimli sayfada yayınlanan bir videoda isminin Mike olduğunu söyleyen bir kişi, zaman yolculuğu yaptığını ileri sürdü. Fransa'da doğduğunu ve 14 yaşına kadar orada yaşadığını fakat aslen Yunan olduğunu söyleyen Mike, o tarihten sonra Kanada'ya taşındıklarını belirtti.
Kanada'ya taşındıktan sonra bilime merakının arttığını belirten Mike, 18 yaşındayken ülkedeki Ulusal Güvenlik Laboratuvarı'nda işe girdiğini ve burada birçok gizli operasyonlarda çalıştığını söyledi. Bu operasyonlar ise yeni askeri aletler, yenilikçi kıyafetler ve zaman makineleriydi.
Zaman makinesinden bahseden Mike, 1 yıl önce zaman makinesiyle deneyler gerçekleştirdiklerini, birçok kişiyi gruplar halinde ya da tek olarak geleceğe gönderdiklerini iddia etti.
Kendisinin de ayrıca bu gruplardan birinde bulunduğunu söyleyen Mike, ana hedeflerinin 3700 yılı olduğunu ama rastgele yıllara gittiklerini belirtti. 3000 yılından sonra insanlığın yerini robotların, yapay zekaların ve yazılımların alacağını ileri süren Mike, petrolün işe yaramayacağını ve para etmeyeceğini söyledi.
Mike, her şeyin güneşten elde edilen elektrikle çalıştığını, arabaların güneş panelleriyle kaplı olduğunu iddia etti.