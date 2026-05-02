4-10 Mayıs haftasına dikkat! O 5 burç yeniden doğuyor

5. YAY BURCU

Yay burçları için bu hafta bir özgürleşme hikayesi yazılıyor. 8 Mayıs Cuma günü Lilith ve Venüs arasındaki zıtlaşma, içinizdeki korkularla yüzleşmenize neden olabilir. "Hata yaparım" ya da "yine aynı şeyler olur" korkusuyla ilişkiyi baltalamaktan vazgeçmelisiniz.

Bu hafta yaşanacak gerginlikler aslında sizi eski, kısıtlayıcı kimliğinizden koparmak için bir araç. Bekar Yaylar için beklenmedik, heyecan verici ve özgün biriyle tanışma olasılığı çok yüksek. Kendiniz olmaktan korkmadığınızda, aşkın ne kadar kolay aktığını fark edeceksiniz.