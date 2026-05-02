4-10 Mayıs haftasına dikkat! O 5 burç yeniden doğuyor

Aslanlar için bu hafta, dış dünyaya gösterilen "mükemmel ilişki" imajının ötesine geçme vakti. 6 Mayıs'ta Pluto'nun Kova burcunda geri hareketine başlaması, ikili ilişkilerde dönüşümü zorunlu kılıyor. Eğer partnerinizle aranızda bir kopukluk hissediyorsanız, artık bunu görmezden gelemezsiniz.
Bu dönemde yaşanacak büyüme, ancak maskelerin düşmesi ve radikal dürüstlükle mümkün olacak. Bekar Aslanlar için ise uyarı var: Yoğun bir çekim hissedebilirsiniz ancak bunun bir "karmik ders" mi yoksa sağlıklı bir bağ mı olduğunu anlamak için kendinize zaman tanıyın.
2. TERAZİ BURCU
Teraziler için haftanın anahtar kelimesi: Serbest bırakmak. 9 Mayıs Cumartesi günü Kova burcunda gerçekleşecek Son Dördün Ay fazı, ilişkinizdeki ilerlemeyi engelleyen kin, kırgınlık ve yargılama gibi duygulardan kurtulmanız için size bir kapı açıyor.
Bu hafta, partnerinizi değil, ilişkinizdeki negatif kalıpları bırakmaya odaklanmalısınız. Affetmenin iyileştirici gücünü keşfettiğinizde, bağınızın ne kadar güçlendiğini göreceksiniz. Geçmişi geride bırakan Teraziler, aşkta yeni bir sayfa açacak.
3. BAŞAK BURCU
Başaklar için aşk bu hafta bir seçim meselesi haline geliyor. 5 Mayıs'ta Balık burcundaki Kuzey Ay Düğümü ile Boğa'daki Merkür'ün uyumlu açısı, mevcut ilişkilerde yeni maceraları tetikliyor. Ancak gökyüzü size şu mesajı veriyor: Bir şeylerin kendiliğinden olmasını beklemeyi bırakın ve ne istediğinizi seçin.
Eğer bekarsanız, yurt dışı bağlantılı biriyle veya bir seyahat sırasında tanışacağınız biriyle yeni bir hikaye başlayabilir. Esnek olduğunuz ve hayatınızı aşk için değiştirmeye gönüllü olduğunuz sürece hayallerinizdeki ilişkiye bir adım daha yaklaşacaksınız.
4. AKREP BURCU
Akrepler için haftanın finali muhteşem bir enerjiyle geliyor. 10 Mayıs Pazar günü Güneş ve Jüpiter arasındaki olumlu etkileşim, romantik ilişkilerde büyüme fırsatlarını beraberinde getiriyor. Bu süreçte aileniz veya işiniz kararlarınızı etkilemeye çalışabilir; ancak sizin önceliğiniz kurduğunuz özel bağ olmalı.
Jüpiter'in şanslı enerjisi 30 Haziran'a kadar yanınızda olacak. Bu hafta, partnerinizle yeni bir yola girmek veya bekarsanız aşkın sizi bulmasına izin vermek için konfor alanınızdan çıkmalısınız. Risk alan Akrepler, aşkta büyük ödüllerle karşılaşacak.
5. YAY BURCU
Yay burçları için bu hafta bir özgürleşme hikayesi yazılıyor. 8 Mayıs Cuma günü Lilith ve Venüs arasındaki zıtlaşma, içinizdeki korkularla yüzleşmenize neden olabilir. "Hata yaparım" ya da "yine aynı şeyler olur" korkusuyla ilişkiyi baltalamaktan vazgeçmelisiniz.
Bu hafta yaşanacak gerginlikler aslında sizi eski, kısıtlayıcı kimliğinizden koparmak için bir araç. Bekar Yaylar için beklenmedik, heyecan verici ve özgün biriyle tanışma olasılığı çok yüksek. Kendiniz olmaktan korkmadığınızda, aşkın ne kadar kolay aktığını fark edeceksiniz.