Haberler Galeri 4 sterline aldığı kutunun içinden öyle bir şey çıktı ki...

4 sterline aldığı kutunun içinden öyle bir şey çıktı ki...

İngiliz tasarımcı Greg Pack sadece 4 sterline aldığı kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadı. 70 yaşındaki grafik tasarımcı o anları paylaştı. İşte görenleri hayrete düşüren o anlar...

Giriş Tarihi: 18 Mart 2020 Çarşamba 17:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





