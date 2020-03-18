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Haberler Galeri 4 sterline aldığı kutunun içinden öyle bir şey çıktı ki...

4 sterline aldığı kutunun içinden öyle bir şey çıktı ki...

İngiliz tasarımcı Greg Pack sadece 4 sterline aldığı kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadı. 70 yaşındaki grafik tasarımcı o anları paylaştı. İşte görenleri hayrete düşüren o anlar...

Giriş Tarihi: 18 Mart 2020 Çarşamba 17:49
4 sterline aldığı kutunun içinden öyle bir şey çıktı ki...

İngiltere'nin Essex kentinde yaşayan 70 yaşındaki Greg Pack, antika bir kutu satın almak istedi.

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4 sterline aldığı kutunun içinden öyle bir şey çıktı ki...

Antika kutulara özel ilgisi bulunan adam, ikinci el eşyaların olduğu bir antika pazarından 4 sterlin (Yaklaşık 32 TL) karşılığında eski bir kutu satın aldı.

4 sterline aldığı kutunun içinden öyle bir şey çıktı ki...

Emekli grafik tasarımcısı, satın aldığı kutunun içini açınca gözlerine inanamadı. Pack, eski kutuda 100 yıllık negatif fotoğraflar buldu.

4 sterline aldığı kutunun içinden öyle bir şey çıktı ki...

Greg Pack'in oğlu Scott Pack, ilginç hikayeyi Twitter hesabından şu sözlerle paylaştı:

4 sterline aldığı kutunun içinden öyle bir şey çıktı ki...

"Babam son dönemde bir ayakkabı kutusu satışına katıldı. Kendisi kutu hayranıdır. Elbette kutular da açılmak içindir. O da hepimizin yapacağını yapıp kutuyu açıp içine baktı"

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