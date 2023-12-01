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4 yıldır yapılamıyordu! Manisa Mesir Macunu Festivali için tarih belli oldu
Yerli ve yabancı binlerce insanı bir araya getiren ve 4 yıldır yapılamayan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali için tarih belli oldu. 484. Mesir Festivali için toplanan komite, festivalin 28 Nisan 2024 tarihinde yapılmasını kararlaştırdı.
Giriş Tarihi: 1 Aralık 2023 Cuma 13:37Güncelleme Tarihi: 1 Aralık 2023 Cuma 13:48
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UNESCO Somut Olmayan Dünya Mirasları listesinde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali 3 yıl pandemi, geçtiğimiz yıl da yaşanan yıkıcı depremler nedeniyle 4 yıldır yapılamadı. 484. Mesir Festivali için toplanan komite, festivalin 28 Nisan 2024 tarihinde yapılmasını kararlaştırdı. 23 Nisan Salı günü başlayacak olan festival programı, 28 Nisan Pazar günü gerçekleşecek saçım töreniyle sona erecek. Ankara'da bir takım temaslarda bulunan Manisa Valisi Enver Ünlü ve beraberindeki festival heyeti, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u da ziyaret ederek festivale davet etti. Yurt içi ve yurt dışından bir çok insanı bir araya getiren ve dünyanın en eski festivalleri arasında yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali için geri artık geri sayım başladı.
Yaklaşık 7 ton dualı mesir macununun Sultan Camii kubbe ve minarelerinden on binleri bulan kalabalığa saçılacağı festivalle ilgili açıklamalarda bulunan Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, "Koronavirüs salgının başlamasıyla birlikte maalesef Mesir Festivalimize ara vermiştik. Geçtiğimiz yıl da planlamıştık, çalışmalar da başlamıştı ancak 6 Şubat depremlerini yaşadığımız ülkemizde bunu yapmamız mümkün değildi. Bu yıl inşallah mücbir sebep olmazsa 21 Mart'ta Nevruzla beraber karma töreniyle başlayacağımız, 23 Nisan Salı günü başlayıp 28 Nisan Pazar günü de saçım finaliyle festivalimizi kutlamayı düşünüyoruz. Manisa Valiliğimiz, Manisa Büyükşehir Belediyemiz, Şehzadeler Belediyemiz ve derneğimizin de içinde bulunduğu komitemiz çalışmalarına başladı" dedi.
"KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'U DA DAVET ETTİK" Festival hazırlıkları kapsamında Ankara'da bir takım ziyaretlerde bulunduklarını söyleyen Tanık, "Mesir Festivali Manisa'nın bir bayramı. Herkese hitap edecek bir çok programımız olacak. Dolu dolu bir hafta planlıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız, ziyaretlerimiz başladı. 3 yıl aradan sonra daha iyi bir katılımla, insanlar coşkuyla kutlasın diye Ankara'da ziyaretler düzenledik. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek kendilerini festivale davet ettik. Büyüklerimizin gelmesi Manisa'ya ve mesire katkı sağlayacaktır. Onlar da ellerinden gelen desteği sağlayacak. Herkes bizim misafirimiz. Manisa'nın sosyal bir etkinliği. En iyi şekilde bunu kutlamak istiyoruz. Tabii bir de özlem var" diye konuştu.
"7 TON MESİR MACUNU HAZIRLAYACAĞIZ" Bu yıl yaklaşık 7 ton mesir macunu hazırlayacaklarını ifade eden Tanık, "Biz çalışmalarımıza yıl boyunca devam ediyoruz. Dernek olarak mesir macunumuzu vatandaşlarımızla buluşturmaya çalışıyoruz. Geleneğe en yakın şekilde elde üretim yapıyoruz. Mesir Macununun simgesi olan 41 çeşit baharatımızı değirmenlerde öğütüp mutlaka kullanıyoruz. Bu sene de tahminen 7 ton mesir macunu hazırlayacağız. 28 Nisan'da da hep birlikte coşkuyla Sultan Camii'nden sağlık ve sevgi getirmesi amacıyla saçacağız. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah kötü şeyler görmeyiz ve bıraktığımız yerden daha büyük bir coşkuyla Mesir Festivalimizi kutlarız" dedi.