4 yıldır yapılamıyordu! Manisa Mesir Macunu Festivali için tarih belli oldu

"KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'U DA DAVET ETTİK"

Festival hazırlıkları kapsamında Ankara'da bir takım ziyaretlerde bulunduklarını söyleyen Tanık, "Mesir Festivali Manisa'nın bir bayramı. Herkese hitap edecek bir çok programımız olacak. Dolu dolu bir hafta planlıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız, ziyaretlerimiz başladı. 3 yıl aradan sonra daha iyi bir katılımla, insanlar coşkuyla kutlasın diye Ankara'da ziyaretler düzenledik. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek kendilerini festivale davet ettik. Büyüklerimizin gelmesi Manisa'ya ve mesire katkı sağlayacaktır. Onlar da ellerinden gelen desteği sağlayacak. Herkes bizim misafirimiz. Manisa'nın sosyal bir etkinliği. En iyi şekilde bunu kutlamak istiyoruz. Tabii bir de özlem var" diye konuştu.