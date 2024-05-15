500 liraya öyle birşey yaptı ki... Görenler şoke oldu

Mangal yapmayı çok seven adam sadece 500 liraya mal ettiği mangal ocağını adım adım paylaştı. İşte herkesin merakla beklediği o mangal ocağının yapılışı... Primitive Tools sayfasıyla kendilerine hayran bırakan ikili bu defa bakın ne yaptı. Çukur kazıp içine girdiler, ve bakın ortaya ne çıktı. Pet şişe deyip geçmeyin; birkaç dakikanızı ayırdığınızda bakın neye dönüşüyor? Pet şişeler hayatımızın olmazsa olmaz bir parçası; onlarla işimiz bittiğinde de çöpe atıyoruz haliyle. Ama atmadığınızda öyle bir yerde onu kullanabiliyorsunuz ki... Öncelikle pet şişenin kapağını çıkarıp hemen üst kısmına koyuyoruz. Ardından keçeli kalemle kapağın etrafını çiziyoruz. İşte bu şekilde! Şimdi de pet şişenin üst kısmını olduğu gibi kesiyoruz. Bunun için bir makas yeterli! İşte bu şekilde! Artık pet şişenin diğer tarafıyla işimiz yok, peki bu kısımla ne yapacağız? Önce çemberlere geçmeyecek şekilde makasla tek tek kesiyoruz. Bu işleme bu şekilde devam ediyoruz. Daha sonra da tepeden makası vuruyoruz ve... Şimdi de daire çizdiğimiz kısımların kenarlarını kesiyoruz. İşte bu şekilde... Elimizde artık pet şişeden kalan 4 parça var. Şimdi iki parçayı bir araya getirelim. Aynen bu şekilde! Tutkal kullanarak her iki parçayı birbirine yapıştırıyoruz. Daha sonra şırınga kullanarak içini suyla dolduruyoruz. Bu işlemi içi dolana kadar yapıyoruz. İşte böyle... Parçalar bir araya geldiğinde iki mercek görünümlü parça elimizde oluyor. Şimdi de aynı ebatlarda iki pet şişeyi üst kısımdan kesiyoruz. Şimdi de aynı ebatlarda iki pet şişeyi üst kısımdan kesiyoruz. İşte bu kadar... Ama durun, daha bitmedi! Elimizde bu ölçüde bir karton mutlaka olmalı.