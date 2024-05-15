Haberler Galeri 500 liraya öyle birşey yaptı ki... Görenler şoke oldu

500 liraya öyle birşey yaptı ki... Görenler şoke oldu

Evinin bahçesinde mangal keyfi yapmak isteyen adam sadece 500 liraya mal ettiği mangal ocağının yapılışını anbean paylaştı. İşte adım adım takip ederek o mangalın yapılışı...

Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2024 11:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





