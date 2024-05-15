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Haberler Galeri 500 liraya öyle birşey yaptı ki... Görenler şoke oldu

500 liraya öyle birşey yaptı ki... Görenler şoke oldu

Evinin bahçesinde mangal keyfi yapmak isteyen adam sadece 500 liraya mal ettiği mangal ocağının yapılışını anbean paylaştı. İşte adım adım takip ederek o mangalın yapılışı...

Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2024 11:13

500 liraya öyle birşey yaptı ki... Görenler şoke oldu

Mangal yapmayı çok seven adam sadece 500 liraya mal ettiği mangal ocağını adım adım paylaştı. İşte herkesin merakla beklediği o mangal ocağının yapılışı...

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500 liraya öyle birşey yaptı ki... Görenler şoke oldu
500 liraya öyle birşey yaptı ki... Görenler şoke oldu
500 liraya öyle birşey yaptı ki... Görenler şoke oldu
500 liraya öyle birşey yaptı ki... Görenler şoke oldu
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