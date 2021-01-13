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6 ayda biriktirdiklerini 6 saatte zor saydılar

Denizli'de iki arkadaş 6 boyunca biriktirdiği bozuk paraları, koronavirüs salgınından dolayı kötü giden işler sebebiyle açtı. Klima gaz tüpünden yapılan kumbarada bulunan yaklaşık 10 bin liranın sayma işlemi ise saatlerce sürdü.

Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 12:48
6 ayda biriktirdiklerini 6 saatte zor saydılar

Denizli'de 2. Sanayide esnaflık yapan Ümit Yücel ve Serkan Yüksel isimli iki arkadaş, boş olan klima gaz tüpünü kumbaraya çevirdi. Sigara kullanmayan iki arkadaş her gün ceplerindeki bozuk parayı bu kumbaraya atarak biriktirdi.

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6 ayda biriktirdiklerini 6 saatte zor saydılar

Korona virüs nedeniyle işleri durgunlaşan iki arkadaş, ödemelerini gerçekleştirmek için kumbarayı açmaya karar verdiler. Yaklaşık 6 ayın sonunda açılan ve sayımı 6 saat süren kumbaranın içinden 9 bin 823 TL çıktı. Kumbarayı tam dolduramadıkları için üzüntülü olduklarını ifade eden Ümit Yücel, "Kumbaramızı tam dolduramadık aslında. Bu konuda biraz üzüntülüyüz. 3 parmak kadar bir boşluğumuz kalmıştı ve geçen sefer yarım doldurmuştuk.

6 ayda biriktirdiklerini 6 saatte zor saydılar

Pandemi dolayısıyla ödemelerimiz var acil. Kira, elektrik, su, doğal gaz, araç ve ev kredisi gibi ödemelerimiz var. Açmamaya karar vermiştik ama mecbur kalınca açmaya karar verdik. Çünkü pandemi dolayısıyla işlerimiz düzgün gitmedi. Alışverişimiz çok olmadı ama ödemeler gün beklemiyor, ay geldikçe ödemelerimiz geliyor" dedi.

6 ayda biriktirdiklerini 6 saatte zor saydılar

"KUMBARAYI AÇTIK VE SAYMASI KOLAY OLMADI"
Paraları saymanın kolay olmadığını ve sıklıkla karıştırarak başa döndüğü dile getiren Serkan Yüksel, "Kumbarayı açtık ve sayması kolay olmadı biraz ama neticede uzun ter döktük. Net çıkan rakam 9 bin 823 TL. Dükkan kirası, kredi borçları, elektrik, su, doğal gaz ve evin ihtiyacı oluyor.

6 ayda biriktirdiklerini 6 saatte zor saydılar

Bu şekilde ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışacağız. 6 ile 7 ay gibi bir sürede açtık, tam dolduramadık ama bu kadar biriktirebilmişiz. Paraları 6 saatte saydık. 1 TL ve 50 kuruşla karışık olduğu için öncelikle birbirinden ayırdık. Teker teker saymaya devam ettik ve sonucu elde ettik" ifadelerini kullandı.

İHA

6 ayda biriktirdiklerini 6 saatte zor saydılar
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