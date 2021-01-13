6 ayda biriktirdiklerini 6 saatte zor saydılar

Korona virüs nedeniyle işleri durgunlaşan iki arkadaş, ödemelerini gerçekleştirmek için kumbarayı açmaya karar verdiler. Yaklaşık 6 ayın sonunda açılan ve sayımı 6 saat süren kumbaranın içinden 9 bin 823 TL çıktı. Kumbarayı tam dolduramadıkları için üzüntülü olduklarını ifade eden Ümit Yücel, "Kumbaramızı tam dolduramadık aslında. Bu konuda biraz üzüntülüyüz. 3 parmak kadar bir boşluğumuz kalmıştı ve geçen sefer yarım doldurmuştuk.