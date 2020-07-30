6 yıl sonra, Gupse Özay ve Barış Arduç evlendi! İşte nikahtan kareler...

Heyecanı gözlerinden okunan Gupse Özay ise "Onun dizisi varken benim filmim vardı. Hiç olmadı gerçekten. Çok da düğün seven insanlar değiliz. Bayram sonrası çekimlerimiz olduğu için iki üç gün içerisinde verdiğimiz bir karar oldu" ifadelerini kullandı.

'DAHA GÜZEL BİR AŞK'

Barış Arduç, yıllar önce verdiği bir röportajda Gupse Özay'a olan aşkını anlatmıştı:



"Bizim hikayemiz sette başlamadı. Arkadaştık. Film bittikten kısa süre sonra aramızdaki muhabbet çok güzel gitti. İkimizde gülmeyi seviyoruz. Çok mutluyuz. Kendimiz gibi davranıp çok eğleniyoruz."