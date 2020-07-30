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Haberler Galeri 6 yıl sonra, Gupse Özay ve Barış Arduç evlendi! İşte nikahtan kareler...

6 yıl sonra, Gupse Özay ve Barış Arduç evlendi! İşte nikahtan kareler...

6 yıldır ilişki yaşayan Gupse Özay ve Barış Arduç dün evlendi. Sürpriz bir şekilde evlenen çift, sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. Nikah İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleşti. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2020 Perşembe 11:13 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2020 Perşembe 11:26
6 yıl sonra, Gupse Özay ve Barış Arduç evlendi! İşte nikahtan kareler...

6 yıldır birlikte olan Barış Arduç ve Gupse Özay, dün evlendi. Çift, sonbaharda yapmayı planladıkları düğünlerini koronavirüs nedeniyle ertelemişti. İkili, ani bir kararla Çeşme'de nikah organize etti.

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6 yıl sonra, Gupse Özay ve Barış Arduç evlendi! İşte nikahtan kareler...

Çiftin, şahitleri tek davetlileri olurken nikah töreni de tatil yaptıkları otelde gerçekleşti. Özay ve Arduç, düğünü gelecek yıl yapma kararı aldı. Çift, evlendikten sonra da Çeşme tatillerini sürdürecek.

6 yıl sonra, Gupse Özay ve Barış Arduç evlendi! İşte nikahtan kareler...

DÜĞÜN GELECEK SENE

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikiliden Barış Arduç "Evlenme teklif edeli üç sene oldu" ifadelerini kullandı. Pandemi dolayısıyla aile büyükleri olmadan bir nikah kıymak istediklerini söyleyen Arduç "Önümüzdeki yaza kısmetse düğün de yaparız" şeklinde konuştu.

6 yıl sonra, Gupse Özay ve Barış Arduç evlendi! İşte nikahtan kareler...

Heyecanı gözlerinden okunan Gupse Özay ise "Onun dizisi varken benim filmim vardı. Hiç olmadı gerçekten. Çok da düğün seven insanlar değiliz. Bayram sonrası çekimlerimiz olduğu için iki üç gün içerisinde verdiğimiz bir karar oldu" ifadelerini kullandı.

'DAHA GÜZEL BİR AŞK'

Barış Arduç, yıllar önce verdiği bir röportajda Gupse Özay'a olan aşkını anlatmıştı:

"Bizim hikayemiz sette başlamadı. Arkadaştık. Film bittikten kısa süre sonra aramızdaki muhabbet çok güzel gitti. İkimizde gülmeyi seviyoruz. Çok mutluyuz. Kendimiz gibi davranıp çok eğleniyoruz."

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