  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri 65 yaş kısıtlaması olan iller hangileri?

65 yaş kısıtlaması olan iller hangileri?

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle il bazında önlemler alınabiliyor. Pek çok ilin valisinden 65 yaş ve üstü vatandaşlar için sokak kısıtlaması haberi geldi. Bu karara göre kısıtlama olan illerde vatandaşlar sadece 10.00 - 16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Peki 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı (kısıtlaması) hangi illerde var? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 11:30
65 yaş kısıtlaması olan iller hangileri?
65 yaş kısıtlaması olan iller hangileri?

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle, valilerce, Kovid-19 salgınının illerindeki seyri anlık olarak takip edilerek, hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesi yönünde karar alınacak.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
65 yaş kısıtlaması olan iller hangileri?
65 yaş kısıtlaması olan iller hangileri?

İZMİR
İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokakta sigara içmenin yasaklanmasına karar verildi.
Vali Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının artması sonucu İl Hıfzıssıhha Kurulunun yeni kararlar aldığını bildirdi.Son günlerde depreme yoğunlaşıldığını ancak tüm dünyanın henüz değişmeyen gündeminin koronavirüs olduğunu belirterek, İzmir'de de vakaların tırmanışta olduğunu ifade edildi.

Depremin olduğu günkü vaka sayılarının bugün iki katını geçtiğini aktaran Vali Köşger, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İzmir'de sokakta sigara içmek ve 65 yaş üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkması yasaklanmıştır. Valilik kararıyla bazı kurumlar hariç kaç hafta olduğuna bakılmaksızın hamileler idari izinli sayılmıştır. Özel sektör mesai düzenlemesi de devam etmektedir. Temizlik, maske ve mesafe kuralına uyalım, sağlıklı kalalım."

65 yaş kısıtlaması olan iller hangileri?
65 yaş kısıtlaması olan iller hangileri?

MANİSA
Manisa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilere 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Açıklamada ayrıca, "Yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi.

65 yaş kısıtlaması olan iller hangileri?
65 yaş kısıtlaması olan iller hangileri?

BİLECİK'TE 65 YAŞ ÜSTÜ KARARI
Bilecik'in Söğüt ilçesinde alınan kararla 65 yaş üzeri vatandaşlar belirli saatlerde evden çıkabilecek.

Söğüt'te artan vaka ve ağır hasta sayıları nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla 65 yaş üzeri vatandaşlar sadece saat 10.00 ila 16.00 saatleri arasında maske ve mesafe kurallarına uymak şartı ile ikametlerinden çıkabilecekler.

Ayrıca ilçe pazarının her gün açık olması kararlaştırılırken, maske ve mesafe kurallarına uymayan tüm vatandaşlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

65 yaş kısıtlaması olan iller hangileri?
65 yaş kısıtlaması olan iller hangileri?

KAHRAMANMARAŞ
Koronavirüs vakalarının en çok arttığı illerden olan Kahramanmaraş'ta İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda alınan kararla, 65 yaş ve üzeri kişilerin yarından itibaren 10.00-16.00 saatleri dışında dışarı çıkışları yasaklandı.

Kararda; 65 yaş ve üzerinde olan kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri v.b. olmak üzere kamu görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının bu yasaktan muaf olacağı belirtildi

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı A101 aktüel ürünler kataloğu 12 Kasım Perşembe!
A101 aktüel ürünler kataloğu 12 Kasım Perşembe!
  • SON DAKİKA