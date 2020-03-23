Haberler Galeri 65 yaş yasağına takılan ünlüler! Hangi ünlüler 65 yaş ve üstü?

65 yaş yasağına takılan ünlüler! Hangi ünlüler 65 yaş ve üstü?

Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkmaları yasaklandı! Kimleri yasağa uyurken kimileri ise dışarıya çıktı! Koronavirüse karşı önlemler artarken yaşlıların evde kalması büyük önem taşıyor. Sanat, müzik camiasından 65 yaş ve üstü olan sanatçıları ise sizin için derledik. İşte 65 yaş ve üstü olan ünlüler...

Giriş Tarihi: 23 Mart 2020 Pazartesi 18:58 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2020 Pazartesi 19:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





