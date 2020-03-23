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65 yaş yasağına takılan ünlüler! Hangi ünlüler 65 yaş ve üstü?
65 yaş yasağına takılan ünlüler! Hangi ünlüler 65 yaş ve üstü?
Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkmaları yasaklandı! Kimleri yasağa uyurken kimileri ise dışarıya çıktı! Koronavirüse karşı önlemler artarken yaşlıların evde kalması büyük önem taşıyor. Sanat, müzik camiasından 65 yaş ve üstü olan sanatçıları ise sizin için derledik. İşte 65 yaş ve üstü olan ünlüler...
Giriş Tarihi: 23 Mart 2020 Pazartesi 18:58
Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2020 Pazartesi 19:02
78 yaşındaki Türk sinemasının yaşayan efsanesi Şener Şen.
75 yaşındaki usta şarkıcı Orhan Gencebay.
77 yaşındaki Yeşilçam'ın güzellerinden olan Fatma Girik.
76 yaşındaki usta oyuncu kendine bakan ünlüler arasında. Geçtiğimiz günlerde eczanede görüntülenen Çehre "Kendi çapımda önlemler alıyorum. Büyük alışverişlerime giderken muhakkak maske ve eldiven takıyorum. Ama normal zamanda, arabada mendillerim var… Bol bol su içmeye çalışıyorum. Arabamda evimde her yeri silmeye çalışıyorum. Her bireyin özellikle çocuklu ailelerin çok daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum" diyerek salgına karşı sevenlerini uyardı.
67 yaşındaki Bülent Ersoy ise salgına karşı çevresindeki herekesi adeta alarma geçirdi. Diva, sahne kostümlerini ve evini dezenfektanlarla temizletti. Yanına bir yardımcısından hariç hiç kimseyi yaklaştırmayan ünlü sanatçı Nişantaşı'nda sıklıkla uğradığı modacısı, mücevheratçısı ve kürkçüsüne ise "Mağazanızı baştan aşağı temizletin, sirkeli sularla yıkatın yoksa adımı atmam." talimatını gönderdi.