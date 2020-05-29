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Haberler Galeri 74 günün ardından ilk cuma! Ayrılık bitti, cemaat camilere kavuştu

74 günün ardından ilk cuma! Ayrılık bitti, cemaat camilere kavuştu

Koronavirüs nedeniyle camilerde namaz kılınmasına ara verilmişti. Ancak vakaların kontrol altına alınmasıyla birlikte normalleşme dönemi başladı. Bu kapsamda 74 gün sonra bugün camilerde cuma namazı kılındı. İşte salgın sonrası kılınan ilk cuma namazından görüntüler...

Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2020 Cuma 13:28 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020 Cuma 13:41
74 günün ardından ilk cuma! Ayrılık bitti, cemaat camilere kavuştu

Cuma namazı için yüz binlerce vatandaş camilere akın etti. 16 Mart tarihinden bu yana ilk kez kılınan cuma namazı için camilerde bazı tedbirler alındı.

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74 günün ardından ilk cuma! Ayrılık bitti, cemaat camilere kavuştu

Camilerin yanı sıra meydan ve stadyumlar başta olmak üzere açık alanlarda da cuma namazı kılındı. Cuma namazı kılmak için vatandaşlar camilere akın etti. O camilerden biri de Çamlıca Camii'ydi. Camiye gelen vatandaşların maske taktıkları ve seccadelerini yanında getirdikleri görüldü. Cami girişinde maskesi olmayanlar maske ve tek kullanımlık seccade verildi.
Camiye gelen bir kişi, "Tedbirimizi aldık ,maske taktık önlemimizi aldık" diye konuştu.

74 günün ardından ilk cuma! Ayrılık bitti, cemaat camilere kavuştu

Eyüp Sultan Camisinde de önlemler alındı.

74 günün ardından ilk cuma! Ayrılık bitti, cemaat camilere kavuştu

Caminin avlusuna hasırlar sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yerleştirildi.

74 günün ardından ilk cuma! Ayrılık bitti, cemaat camilere kavuştu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazında vatandaşlar Sultanahmet Camisi'ne de akın etti.

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