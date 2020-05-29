74 günün ardından ilk cuma! Ayrılık bitti, cemaat camilere kavuştu

Camilerin yanı sıra meydan ve stadyumlar başta olmak üzere açık alanlarda da cuma namazı kılındı. Cuma namazı kılmak için vatandaşlar camilere akın etti. O camilerden biri de Çamlıca Camii'ydi. Camiye gelen vatandaşların maske taktıkları ve seccadelerini yanında getirdikleri görüldü. Cami girişinde maskesi olmayanlar maske ve tek kullanımlık seccade verildi.

Camiye gelen bir kişi, "Tedbirimizi aldık ,maske taktık önlemimizi aldık" diye konuştu.