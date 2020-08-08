8 asırlık Geleneksel Koyun Atlatma Festivali hazırlıkları başladı!

HİKAYESİ DUYANLARI HAYRETE DÜŞÜRÜYOR

8 asırdır devam eden festivalin hikayesini duyanlar ise hayret ediyor. Koyun Atlatma Festivali'nin hikayesini anlatan Başkan Akcan, "Bir tane çoban bir ağa kızına aşık oluyor ve aşkını kavalı ve koyunlarıyla beraber haykırıyor. Yıllarca aylarca devam ederken bir gün istiyor ağanın kızını ama tabi ki ağa çobana vermek istemiyor. Bunun üzerine bu çobanın bu halini gören diğer ağalar da üzülüyor ve diğer ağalar o ağaya gidip diyor ki kızı bu çobana vermeni istiyoruz.