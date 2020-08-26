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8 asırlık koyun atlatma geleneği, koronavirüs nedeniyle temsili olarak yapıldı

Denizli'nin Çal ilçesinde 8 asırdır sürdürülen, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne aldığı Sudan Koyun Geçirme Yarışları bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle temsili olarak yapıldı.

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:46 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:46
8 asırlık koyun atlatma geleneği, koronavirüs nedeniyle temsili olarak yapıldı

Çal ilçesinin Aşağıseyit Mahallesi'nde, bu yıl 847'nci kez düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışları, bu yıl koronavirüs engeline takıldı. Çal Belediyesi, Büyük Menderes Nehri Köprübaşı mevkisinde 8 asırdır festival havasında yapılan yarışların, geleneğinin devam etmesi amacıyla sadece temsili olarak yapılmasını karar verdi.

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8 asırlık koyun atlatma geleneği, koronavirüs nedeniyle temsili olarak yapıldı

Bu kapsamda geçen yıla kadar 50 çobanın katıldığı ve koyun sürüleriyle nehirden geçmeye çalıştığı yarışma, aynı alanda 6 çobanın katımıyla temsili olarak yapıldı. Etkinliğe Çal Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan ile sınırlı sayıda izleyici katıldı.

8 asırlık koyun atlatma geleneği, koronavirüs nedeniyle temsili olarak yapıldı

Çobanlar bu yıl sürüleriyle değil, 'El koyun' adı verilen sürü başı koçlarıyla birlikte Menderes Nehri'ne atlatarak karşıya geçirmeye çalıştı. Toprak yoldan koyunlarıyla birlikte gelen çobanlar, önce kendisi suya atlayarak çıkardığı sesle el koyunun suya atlamasını bekledi. Bazı çobanlar başarılı olurken, bazıları da tüm çabaya rağmen koyununu sudan geçiremedi.

8 asırlık koyun atlatma geleneği, koronavirüs nedeniyle temsili olarak yapıldı

'KOYUNUMLA YATAR, KALKARIM'
35 yıldır çobanlık yapan İbrahim Kuzdere, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle az sayıda çobanın katılımıyla temsili olarak yarışmanın yapıldığına dikkati çekip, "Asırlardır devam eden bu gelenek unutulmasın diye koronavirüse rağmen, koyunlarımızla temsili olarak katıldık. Benim için en önemli olan üç şey; koyunum, kepeneğim ve köpeğimdir. Geceleri koyunumla yatar, koyunumla kalkar, onunla yemeğimi yerim" dedi.

Çoban Arif Lahnacı ise, temsili etkinlikte koyunlarının kendisinin arkasından nehre atladığını belirtip, sevinçli ve gururlu olduğunu söyledi.

8 asırlık koyun atlatma geleneği, koronavirüs nedeniyle temsili olarak yapıldı

'GEÇEN YILA KADAR YAKLAŞIK 10 BİN KİŞİ İZLİYORDU'
Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan da, bu yılki festivalin koronavirüs salgını nedeniyle yapılamadığını belirtip, "8 asır önce bir beyin, kızına aşık olan çobana koştuğu şart olarak, tuz yedirilen koyunların su içmeden nehirden karşıya geçirmesini istemesi efsanesinden yola çıkılarak yapılan yarışları geçen yıla kadar yaklaşık 10 bin kişi izliyordu. Bu yıl maalesef koronavirüs nedeniyle sadece geleneği sürdürmek amacıyla temsili olarak yaptık. Amacımız bu geleneği ara vermeden devam ettirmek" dedi.

DHA

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