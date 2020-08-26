8 asırlık koyun atlatma geleneği, koronavirüs nedeniyle temsili olarak yapıldı

'KOYUNUMLA YATAR, KALKARIM'

35 yıldır çobanlık yapan İbrahim Kuzdere, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle az sayıda çobanın katılımıyla temsili olarak yarışmanın yapıldığına dikkati çekip, "Asırlardır devam eden bu gelenek unutulmasın diye koronavirüse rağmen, koyunlarımızla temsili olarak katıldık. Benim için en önemli olan üç şey; koyunum, kepeneğim ve köpeğimdir. Geceleri koyunumla yatar, koyunumla kalkar, onunla yemeğimi yerim" dedi.



Çoban Arif Lahnacı ise, temsili etkinlikte koyunlarının kendisinin arkasından nehre atladığını belirtip, sevinçli ve gururlu olduğunu söyledi.