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8 kadınla beraber olduğu iddia edilen adamdan Müge Anlı canlı yayınında şok açıklamalar

Müge Anlı canlı yayınında yine Türkiye'nin dikkatle takip ettiği bir konu işlendi. Ömer Sırtaş isimli şahsın aynı anda 8 kadın beraber olduğu, Sırtaş'tan çocuk sahibi olan Sevgi Demir ortaya çıkarmıştı. Programın bugünkü yayınında ise, iddiaların hedefinde olan Ömer Sırtaş; çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Müge Anlı'nın programında bugün yaşananlar...

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2019 Salı 15:58 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2019 Salı 16:09
8 kadınla beraber olduğu iddia edilen adamdan Müge Anlı canlı yayınında şok açıklamalar

31 yaşındaki Sevgi Demir'in dün Müge Anlı ile Tatlı Sert'in canlı yayında anlattıkları herkesi şoke etmişti. Demir, 41 yaşındaki Ömer Sırtaş ile tanışmasının ardından imam nikahı kıymış ve kendisinden bir çocuk sahibi olmuştu. Demir, Sırtaş'ın telefonuna gelen bir WhatsApp mesajı üzerine ise birlikte yaşadığı adamın 7 kadınla daha birlikte olduğu ve 5 çocuğu olduğunu öğrenmişti. Hatta, Ömer Sırtaş'ın ilişkisi olduğu kadınlardan olan Selin hanıma ulaşan Sevgi Demir, 41 yaşındaki adamın tüyler ürperten planını ve neden böyle bir şey yaptığını ortaya çıkartmaya çalışmıştı.

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8 kadınla beraber olduğu iddia edilen adamdan Müge Anlı canlı yayınında şok açıklamalar

Demir'in iddialarının ardından, Müge Anlı'nın da çağrısına yanıt veren Ömer Sırtaş, programın bugünkü canlı yayınına katıldı. Canlı yayında çarpıcı sözler kullanan 41 yaşındaki adam, kadınlara teker teker dava açtığını belirtti.

SEVGİ DEMİR, DÜN KATILDIĞI CANLI YAYINDA OLAYIN DETAYLARINI ŞU ŞEKİLDE AKTARMIŞTI;

"Üç sene evli kaldım. Kendisi, Vuslat (oğlu) üç günlükken bizi bırakıp gitti. 'Anneciğim reklam geldi, kapatır mısın?' (çocuğu) dedi. Telefonu elime aldım, o sırada WhatsApp'ına (Ömer'in) girdim. Bir kadın ona mesaj yazmıştı, 'ömrüm' diye. Sonra mesajları kurcalamaya devam ettim, 'O evden hemen çıkmalısın, Ahmet eve gelecek.' mesajlarını gördüm. Daha sonra, 'ömrüm' ve 'seni çok seviyorum' mesajlarını gördüm. 'Seni çok seviyorum' mesajına elimi getirdim ve eline telefonu tutuşturdum. Oğlumu da alarak evden çıktım. "

8 kadınla beraber olduğu iddia edilen adamdan Müge Anlı canlı yayınında şok açıklamalar

O andan sonra oğlunun babasınını araştırmaya başlayan Demir, başka kadınlar olduğunu ortaya çıkardı. Ömer'in Selin hanımdan iki çocuğu olduğunu öğrenen Sevgi Demir, toplamda 8 farklı kadından beş çocuk sahibi olduğu bilgisine ulaştı.

"ALLAH YARDIMCILARI OLSUN"

Ömer Sırtaş, Müge Anlı'ya bağlanır bağlanmaz birlikte olduğu kadınlar hakkında "Allah yardımcıları olsun" sözüyle herkesi şoke etti. Müge Anlı canlı yayınına çıkan Ömer Sırtaş, çocukları kabul ettiğini ve iddiaların çoğunun yalan olduğunu söyledi.

8 kadınla beraber olduğu iddia edilen adamdan Müge Anlı canlı yayınında şok açıklamalar

"8 KADIN GİBİ BİR ŞEY YOK"

ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Sevgi Demir'in iddiaları üzerine canlı yayına bağlanan Ömer Bey, "Benim üstüme attıkları suçları ispat etmeleri gerekiyor. Haklarında ceza davası açtım. Öyle oralara çıkıp haberlere konu edip 8 tane eşi varmış, 7 kadının birbirinden haberi yok felan beni rezil etmeyle olmuyor." dedi.

8 kadınla beraber olduğu iddia edilen adamdan Müge Anlı canlı yayınında şok açıklamalar

Araya giren Müge Anlı, "Evet baktım ben de, öyle 7 kadın yok." ifadelerini kullandı.

Ömer Sırtaş, "Müge Hanım bu kadınlar benimle birlikteyken hepsi benim 1. eşim dahil hiç birbirlerinden haberleri yok muydu? Ben hiç kimseden hiçbir şeyi saklamadım. 1. eşimden ayrıldım, 2. eşimle resmi evlendim. 3 eşimden ayrılmadan Selin zaten hayatımdaydı ben evi terk ettim. Dediği gibi mahkeme uzun sürdü. Selin'den 2 çocuğum oldu. Selin zaten kendisi diyor 'bize bugüne kadar baktı' diye. Hiçbir ilişkimi diğerlerinden saklamadım, hepsi her şeyi biliyordu ve bile bile kabul ettiler. Ayrıca söylendiği gibi 8 kişi değil 3 kişi ile evliliğim oldu 5 kişiyle de ilişkim oldu."

"Sevgi'ye gelince, ben DNA yaptırdım davayı açan ben değildim. Ben her zaman çocukları kabul ettim."

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