8 kadınla beraber olduğu iddia edilen adamdan Müge Anlı canlı yayınında şok açıklamalar

Demir'in iddialarının ardından, Müge Anlı'nın da çağrısına yanıt veren Ömer Sırtaş, programın bugünkü canlı yayınına katıldı. Canlı yayında çarpıcı sözler kullanan 41 yaşındaki adam, kadınlara teker teker dava açtığını belirtti.
SEVGİ DEMİR, DÜN KATILDIĞI CANLI YAYINDA OLAYIN DETAYLARINI ŞU ŞEKİLDE AKTARMIŞTI;
"Üç sene evli kaldım. Kendisi, Vuslat (oğlu) üç günlükken bizi bırakıp gitti. 'Anneciğim reklam geldi, kapatır mısın?' (çocuğu) dedi. Telefonu elime aldım, o sırada WhatsApp'ına (Ömer'in) girdim. Bir kadın ona mesaj yazmıştı, 'ömrüm' diye. Sonra mesajları kurcalamaya devam ettim, 'O evden hemen çıkmalısın, Ahmet eve gelecek.' mesajlarını gördüm. Daha sonra, 'ömrüm' ve 'seni çok seviyorum' mesajlarını gördüm. 'Seni çok seviyorum' mesajına elimi getirdim ve eline telefonu tutuşturdum. Oğlumu da alarak evden çıktım. "