8 kadınla beraber olduğu iddia edilen adamdan Müge Anlı canlı yayınında şok açıklamalar

Araya giren Müge Anlı, "Evet baktım ben de, öyle 7 kadın yok." ifadelerini kullandı.

Ömer Sırtaş, "Müge Hanım bu kadınlar benimle birlikteyken hepsi benim 1. eşim dahil hiç birbirlerinden haberleri yok muydu? Ben hiç kimseden hiçbir şeyi saklamadım. 1. eşimden ayrıldım, 2. eşimle resmi evlendim. 3 eşimden ayrılmadan Selin zaten hayatımdaydı ben evi terk ettim. Dediği gibi mahkeme uzun sürdü. Selin'den 2 çocuğum oldu. Selin zaten kendisi diyor 'bize bugüne kadar baktı' diye. Hiçbir ilişkimi diğerlerinden saklamadım, hepsi her şeyi biliyordu ve bile bile kabul ettiler. Ayrıca söylendiği gibi 8 kişi değil 3 kişi ile evliliğim oldu 5 kişiyle de ilişkim oldu."

"Sevgi'ye gelince, ben DNA yaptırdım davayı açan ben değildim. Ben her zaman çocukları kabul ettim."