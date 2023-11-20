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86 bin yıl önce bu mağarada yaşamışlar!

Çanakkale'nin Çan ilçesine bulunan Bahadırlı köyü sınırlarındaki İnkaya Mağarası'nda yapılan kazı çalışmaları devam ediyor. Yapılan kazılarda mağaradaki tabakalarda 86 bin yıl öncesinde insan yaşamı olduğuna dair izlere rastlandı.

İHA

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 10:25 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 10:40

86 bin yıl önce bu mağarada yaşamışlar!

Çanakkale'de Çan'a bağlı Bahadırlı köyü sınırları içerisindeki İnkaya Mağarası, 2016 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Paleoantropoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Özer başkanlığında yapılan 'Muğla ve Çanakkale İlleri Yüzey Araştırması' sırasında bulundu. İnkaya Mağarası'nda 2017-2020 yılları arasında Troya Müze Müdürlüğü başkanlığında, Prof. Dr. Özer'in bilimsel koordinatörlüğünde uluslararası bir ekiple kazı çalışmaları yapıldı.

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86 bin yıl önce bu mağarada yaşamışlar!

2021 yılından itibaren ise kazı İsmail Özer başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsüne çevrildi. İnkaya Mağarası kazıları bu yıl Türk Tarih Kurumu destekli kazı statüsüne dönüştürüldü. Bu yılki kazı çalışmaları 20 kişilik bir ekiple sürdürülüyor. Bu yılki kazı çalışmalarında Orta Paleolitik Dönem'de bölgede yaşamış fosil insanların çakmaktaşı ham madde ve sıcak su kaynakları nedeniyle uzun süreli ve yoğun bir şekilde bölgede ikamet ettikleri anlaşıldı. Kazı çalışmalarında mağaradaki tabakalarda 86 bin yıl öncesine kadar inen insan yaşam izlerine rastlanıldı.

86 bin yıl önce bu mağarada yaşamışlar!

7 YILDA 20 BİNE YAKIN YONTMATAŞ BULUNDU
Çan'ın Bahadırlı köyü sınırları içerisinde 7 yıldır devam eden İnkaya Mağarası kazı çalışmalarında çakmak taşından üretilmiş yongalar, dilgiler, kazıyıcılar, uçlar, çentikli aletler, çekirdek ve vurgaç gibi çeşitli buluntuların da yer aldığı 20 bine yakın yontmataş bulundu.

86 bin yıl önce bu mağarada yaşamışlar!

İNSAN İSKELETLERİ, 86 BİN YILLIK YAŞAM İZLERİNİ BELİRLEYECEK
İnkaya Mağarası'nda bu yılki kazı çalışmalarında mağaradaki tabakalarda 86 bin yıl öncesine kadar inen insan yaşam izlerine rastlanıldı. Paleolitik Çağ insanlarının 86 bin yıl önce başlayarak binlerce yıl boyunca kesintisiz olarak yaşadıkları İnkaya Mağarası'nda gelecek yıllardaki kazı çalışmalarında iskelet kalıntılarına ulaşılarak, elde edilmiş yontmataşlar ve diğer bulgulardan yararlanarak dönem insanlarının davranışları, yaşam tarzları ve mağaradaki alan kullanımı hakkında bilgilere ulaşılması hedefleniyor.

86 bin yıl önce bu mağarada yaşamışlar!
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