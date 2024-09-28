86 yıllık ağaçları yazı tahtasına çevirdiler! 'Aşıklar Yolu'nda tabelalı önlem

Sakar Geçidi'nden indikten sonra Gökova'yı Marmaris'e bağlayan ve 'Aşıklar Yolu' olarak anılan Ula'nın Akçapınar Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Caddesi'nde, 200'den fazla okaliptüs ağacının bazıları, duyarsız kişiler tarafından yazı tahtasına dönüştürüldü. Her biri 86 yıllık okaliptüs ağaçlarının üzerine sevgilinin baş harflerinden, çeşitli sloganlara kadar söz ve simgeler kazındı.