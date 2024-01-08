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Haberler Galeri 9-12 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! İşte bu haftanın indirimleri...

9-12 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! İşte bu haftanın indirimleri...

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu haftanın indirimli ürünleri belli oldu. Cam Set üstü ocaktan, televizyona, ısıtıcıdan, deterjanlara varıncaya dek onlarca ürün 9- 12 Ocak tarihleri arasında BİM'de indirimli fiyatla satışa çıkacak. İşte 9-12 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 8 Ocak 2024 Pazartesi 10:56 Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 Pazartesi 11:44

9-12 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! İşte bu haftanın indirimleri...

9-12 Ocak BİM aktüel kataloğu listelendi. Marketin aktüel kataloğu ile ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek için bu salı ve cuma BİM indirimleri burada. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu sayfa sayfa!

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9-12 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! İşte bu haftanın indirimleri...

Mısır Yağı Sunar 5 lt: 169,75 TL
Pilavlık Bulgur Şahbaz 2,5 kg: 45,00 TL
Ekonomik İthal Pirinç Efsane 5 kg: 107,50 TL
Nohut Şahbaz 2,5 kg: 97,00 TL
Kırmızı Mercimek Şahbaz 2,5 kg: 55,50 TL
Domates Salçası Tat 1500 g: 89,50 TL
Biber Salçası Tat 1450 g: 119,75 TL
Ton Balığı Superfresh 3x140 g: 119,50 TL
Un Meram 10 kg: 125,00 TL
Haşlanmış Kırmızı Fasulye Duru 400 g: 14,50 TL
Haşlanmış Börülce Duru 400 g: 14,50 TL
Tavuk Bulyon Knorr 24x10 g: 34,50 TL
Margarin Paket Halk 6x250 g: 69,50 TL
Baharat Çeşitleri Seçme 100 g: 13,50 TL
Makarna Çeşitleri Pastavilla 500 g: 19,00 TL
Bardak Noodle Tadım 60 g: 9,75 TL
Sebzeli Erişte Çeşitleri Pek Food 400 g: 22,00 TL
Ranch Sos Tat 220 g: 28,50 TL
Sarımsak Tozu: 17,50 TL
Soğan Tozu: 17,50 TL
Beyaz Sirke Yeni Kavaklıdere 2 L: 22,00 TL
Tagliatelle Makarna Pasta Veneta 500 g: 33,00 TL
Sofra Tuzu Safir 1500 g: 8,50 TL
Karışık Turşu Yeni Kavaklıdere 1500 g: 38,50 TL
Salatalık Turşusu Arifoğlu 1500 g: 42,50 TL
Limon Tuzu Arifoğlu 60 g: 9,75 TL

9-12 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! İşte bu haftanın indirimleri...

Toz Deterjan Ariel 7 kg: 299,00 TL
Bulaşık Makinesi Tableti Fairy Platinum Green: 450,00 TL
Çamaşır Deterjanı Peros 3 L: 99,50 TL
Mutfak-Banyo Spreyi 750 ml: 36,75 TL
Arap Sabunu Doa 1 L: 25,50 TL
Leke Çıkarıcı Sprey Doa 750 ml: 34,50 TL
Dev Rulo Kağıt Havlu Solo: 55,00 TL
Islak Havlu Jenny&Willy: 42,50 TL
Streç Film Koroplast 30 cm x 15 m: 36,50 TL
Pişirme Kağıdı Koroplast: 39,50 TL
Renkli Sünger Marcomax: 22,75 TL
Peçete Ecco Mavi Dünya: 16,50 TL
Alüminyum Folyo Koroplast 30 cm x 15 m: 79,50 TL
Saklama Poşeti Koroplast 24x38 cm: 45,00 TL
Hijyenik Ped Sleepy Extra: 79,50 TL
Günlük Hijyenik Ped Sleepy Natural: 47,50 TL
Küçük Boy Çöp Torbası Koroplast: 24,50 TL
Orta Boy Çöp Torbası Koroplast: 21,50 TL
Büyük Boy Çöp Torbası Koroplast: 25,50 TL
Şampuan 500 ml Kamil: 33,50 TL
Duş Jeli Dove 450 ml: 69,50 TL
Ruj Flormar: 49,00 TL
Serum Angie Skin 30 ml: 49,50 TL
Lip Balm Angie Skin 15 ml: 28,50 TL
Katı Sabun La Diva 100 g: 15,00 TL
Organik Hindistan Cevizi Yağı Bella Natural 150 ml: 45,00 TL
Kağıt Yüz Bakım Maskesi Silver Rose: 12,75 TL
Yüz Ağda Bandı Blenior: 24,50 TL
Soket Çorap Kadın-Erkek And: 58,00 TL
Yarım Korse Havlu Çorap Kadın: 24,50 TL
Gözlük ve Ekran Temizleme Mendili Family: 19,75 TL
Kilotlu Çorap Çocuk: 42,50 TL
Soket Çorap Çocuk: 30,00 TL
Nemlendirici Krem Angie Skin: 49,50 TL
Yüz Temizleme Jeli Angie Skin 150 ml: 49,50 TL
Pelüş Mandal Toka Naturalove: 35,00 TL
*Felix Junior 4x85 g: 54,50 TL

9-12 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! İşte bu haftanın indirimleri...

Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200g: 189,00 TL
Yarım Yağlı Tost Peyniri Onur 1500g: 219,00 TL
Yarım Yağlı Beyaz Peynir TekSüt 2 kg: 219,00 TL
Tam Yağlı Kaşar Peyniri TekSüt 1000g: 189,00 TL
%3 Yağlı Yoğurt İçim 3 kg: 85,00 TL
Klasik İnek Peyniri Akpınar 500g: 99,50 TL
Süzme Peynir PeySan 600g: 62,00 TL
Taze Peynir Çeşitleri Sek 150g: 27,50 TL
Labne İçim 3x180g: 79,50 TL
Quark Sek 140g: 16,50 TL
%3,3 Yağlı Süt 4x1 L: 119,00 TL
Ayran İçim 1L: 19,90 TL
Az Yağlı Ayran Sek 170 ml: 3,75 TL
%18 Yağlı Krema 200 ml: 21,50 TL
Orman Meyveli Kefir Altınkılıç 1 L: 42,50 TL
Sade Süt İçim 6x200 ml: 42,00 TL
Kakaolu Süt İçim 6x180 ml: 42,00 TL
Piliç Izgara Kanat Banvit: 79,90 TL
Nugget 1000 g: 75,00 TL
Schnitzel 1000 g: 75,00 TL

9-12 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! İşte bu haftanın indirimleri...

Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 949 TL
TCL 43' Android Tv 8.999 TL
Dijitsu 55' UHD WebOS Tv 9.999 TL
Dijitsu 32' HD Ready Tv 3.399 TL
HDMI Kablo 3m 79 TL
Polosmart FS73 Soundbar 499 TL
Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1.999 TL
Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 219 TL
Dijitsu Çelik Kettle 1.8 Litre 299 TL
Gaz Lambası 119 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi 349 TL

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