9-12 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! İşte bu haftanın indirimleri...

Toz Deterjan Ariel 7 kg: 299,00 TL
Bulaşık Makinesi Tableti Fairy Platinum Green: 450,00 TL
Çamaşır Deterjanı Peros 3 L: 99,50 TL
Mutfak-Banyo Spreyi 750 ml: 36,75 TL
Arap Sabunu Doa 1 L: 25,50 TL
Leke Çıkarıcı Sprey Doa 750 ml: 34,50 TL
Dev Rulo Kağıt Havlu Solo: 55,00 TL
Islak Havlu Jenny&Willy: 42,50 TL
Streç Film Koroplast 30 cm x 15 m: 36,50 TL
Pişirme Kağıdı Koroplast: 39,50 TL
Renkli Sünger Marcomax: 22,75 TL
Peçete Ecco Mavi Dünya: 16,50 TL
Alüminyum Folyo Koroplast 30 cm x 15 m: 79,50 TL
Saklama Poşeti Koroplast 24x38 cm: 45,00 TL
Hijyenik Ped Sleepy Extra: 79,50 TL
Günlük Hijyenik Ped Sleepy Natural: 47,50 TL
Küçük Boy Çöp Torbası Koroplast: 24,50 TL
Orta Boy Çöp Torbası Koroplast: 21,50 TL
Büyük Boy Çöp Torbası Koroplast: 25,50 TL
Şampuan 500 ml Kamil: 33,50 TL
Duş Jeli Dove 450 ml: 69,50 TL
Ruj Flormar: 49,00 TL
Serum Angie Skin 30 ml: 49,50 TL
Lip Balm Angie Skin 15 ml: 28,50 TL
Katı Sabun La Diva 100 g: 15,00 TL
Organik Hindistan Cevizi Yağı Bella Natural 150 ml: 45,00 TL
Kağıt Yüz Bakım Maskesi Silver Rose: 12,75 TL
Yüz Ağda Bandı Blenior: 24,50 TL
Soket Çorap Kadın-Erkek And: 58,00 TL
Yarım Korse Havlu Çorap Kadın: 24,50 TL
Gözlük ve Ekran Temizleme Mendili Family: 19,75 TL
Kilotlu Çorap Çocuk: 42,50 TL
Soket Çorap Çocuk: 30,00 TL
Nemlendirici Krem Angie Skin: 49,50 TL
Yüz Temizleme Jeli Angie Skin 150 ml: 49,50 TL
Pelüş Mandal Toka Naturalove: 35,00 TL
*Felix Junior 4x85 g: 54,50 TL