9 Eylül 2021 MasterChef’te dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadroda yer alan yarışmacılar mavi ve kırmızı takım üyeleri bir kez daha dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı oyununda kozlarını paylaştı. TV8 ekranlarında Mehmet, Danilo ve Somer şefler en başarılı İtalyan menüsünü hazırlayan takıma dokunulmazlığı kazandırdı. Oyunu kaybeden takım ise eleme adayı oyununda mücadele etti. Yarışmanın takipçileri ise MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı? soruları üzerinden araştırma yaparak bilgi edinmeye çalışıyor. Tüm detaylar...