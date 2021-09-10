9 Eylül 2021 MasterChef’te dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadroda mücadele veren yarışmacılar mavi ve kırmızı takım olarak dokunulmazlık zırhını kazanmak için mücadele verdi. İtalyan mutfağı konseptiyle Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin hazırladığı menüyü en iyi yapan takım dokunulmazlığı kazanan takım olurken başarılı olamayan takım ise bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonrasında 2 yarışmacıyı eleme potasına gönderdi. Yarışmanın takipçileri ise MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacılarla ilgili detaylar şöyle;