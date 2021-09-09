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Haberler Galeri 10 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu

10 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM Cuma indirimleri devam ediyor. Bu hafta da yine onlarca çeşit üründe indiirm bulunuyor. Uygun fiyata alışveriş yapmak isteyenler aktüel ürünler kataloğunu yakından takip ediyor. İşte BİM'de bu haftanın indirimleri...

Giriş Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe 11:41 Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe 11:42
10 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu
10 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu cuma televizyondan mutfak ürünlerine, küçük ev aletlerinden tekstil ürünlerine varıncaya dek onlarca çeşit ürün indirimli. İşte 10 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...

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10 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu
10 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu
10 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu
10 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu
10 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu
10 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu
10 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu
10 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu
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