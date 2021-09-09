10 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM Cuma indirimleri devam ediyor. Bu hafta da yine onlarca çeşit üründe indiirm bulunuyor. Uygun fiyata alışveriş yapmak isteyenler aktüel ürünler kataloğunu yakından takip ediyor. İşte BİM'de bu haftanın indirimleri...