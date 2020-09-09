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Haberler Galeri 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu kutlama mesajları!

9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu kutlama mesajları!

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun üzerinde tam 98 yıl geçti. 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Harekat sonucu 9 Eylül 1922'de Türk ordusunun Yunan işgali altındaki İzmir'i kurtardı. Bu özel gün çeşitli etkinliklerle kutlanırken 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu kutlama mesajları da araştırılıyor. İşte bugüne özel mesajlar...

Giriş Tarihi: 9 Eylül 2020 Çarşamba 09:27 Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2020 Çarşamba 09:43
9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu kutlama mesajları!
9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu kutlama mesajları!

Büyük Taarruz Harekatı sonucu İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun üzerinde 98 yıl geçti. İzmir'in kurtuluşu çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kahraman Türk ordusu Yunan işgali altındaki İzmir'i 9 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtardı. İşte bugüne özel 9 Eylül İzmir'in Kurtuluş'u kutlama mesajları...

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9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu kutlama mesajları!
9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu kutlama mesajları!

Zaferin müjdecisi, özgürlüğün simgesi, İzmir'in kurtuluşunun 98. Yıl dönümünde Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını saygıyla anıyoruz.

Gevreği, çiğdemi, boyozu, midyesi.Her sokağı deniz kokan şehir. Doğum günün kutlu olsun…

9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu kutlama mesajları!
9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu kutlama mesajları!

Bugün günlerden 9 Eylül; Bugün günlerden İzmir; Bugün günlerden Türkiye; Bugün günlerden özgürlük! Kutlu olsun!

9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu kutlama mesajları!
9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu kutlama mesajları!

9 Eylül 1922'de İzmir'i Yunan işgalinden kurtaran Atatürk ve silah arkadaşlarına, milli mücadeleye destek olan herkese selam olsun.


9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu kutlama mesajları!
9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu kutlama mesajları!

Zaferin müjdecisi, özgürlüğün simgesi, İzmirin kurtuluşunun 98. Yıl dönümünde Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını saygıyla anıyoruz. 9 Eylül göğsümüzde onur madalyamızdır.

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