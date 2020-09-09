İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun üzerinde tam 98 yıl geçti. 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Harekat sonucu 9 Eylül 1922'de Türk ordusunun Yunan işgali altındaki İzmir'i kurtardı. Bu özel gün çeşitli etkinliklerle kutlanırken 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu kutlama mesajları da araştırılıyor. İşte bugüne özel mesajlar...
Giriş Tarihi: 9 Eylül 2020 Çarşamba 09:27Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2020 Çarşamba 09:43
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu kutlama mesajları!
Büyük Taarruz Harekatı sonucu İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun üzerinde 98 yıl geçti. İzmir'in kurtuluşu çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kahraman Türk ordusu Yunan işgali altındaki İzmir'i 9 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtardı. İşte bugüne özel 9 Eylül İzmir'in Kurtuluş'u kutlama mesajları...