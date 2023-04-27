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9 yaşında sanarak evlat edindikleri çocuk 22 yaşında psikopat cüce çıktı! "Bizi öldürmek istiyor"
9 yaşında sanarak evlat edindikleri çocuk 22 yaşında psikopat cüce çıktı! "Bizi öldürmek istiyor"
9 yaşındaki bir çocuğu evlat edinen ailenin başına çok korkunç bir olay geldi. Çocuk sanarak evlerine aldıkları kişinin 22 yaşında sosyopat bir cüce olduğu ortaya çıktı. 3 yıl birlikte yaşadıkları kişinin yalanını vücudundaki tüylenmeler ele verdi. İşte kan donduran olayın detayları...
Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 12:48
Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere tüm dünya bu olayı konuşuyor. 9 yaşındaki kızı Natalia Grace'yi terk etmekle suçlanan anne Kristine Barnett'in anlattıkları adeta kan dondurdu. Evlat edindikleri çocuğun aslında bir cüce olduğunu ve 22 yaşında olduğunu kendilerini öldürmek için planlar yaptığını iddia etti.
45 yaşındaki Kristine Barnett ve 43 yaşındaki Michael Barnett çifti Ukraynalı 'cüce' bir kız olan Natalia Grace'i 2010 yılında kabul etti.
Beraber yaşamaya başlayan ailenin belli bir süre sonra Natalia'daki davranış bozuklukları ve hareketleriyle birlikte Natalia'yı terk ettiler.
Aradan belli bir süre geçtikten sonra durumu fark eden polis devreye girdi ve aile hakkında soruşturma açtı.
Anne Kristine'nin ifadesi adeta ABD gündemine bomba gibi düştü. Kristine 3 yıl ABD'de beraber yaşadıktan sonra Kanada'ya taşınmaya karar verdiklerini söyledi ve bu süreçte Natalia'nın davranışlarındaki bozukluklardan korkmaya başladıklarını ifade etti.