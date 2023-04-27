9 yaşında sanarak evlat edindikleri çocuk 22 yaşında psikopat cüce çıktı! "Bizi öldürmek istiyor"

Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere tüm dünya bu olayı konuşuyor. 9 yaşındaki kızı Natalia Grace'yi terk etmekle suçlanan anne Kristine Barnett'in anlattıkları adeta kan dondurdu. Evlat edindikleri çocuğun aslında bir cüce olduğunu ve 22 yaşında olduğunu kendilerini öldürmek için planlar yaptığını iddia etti.