A101 aktüel ürünler kataloğu 18 Şubat Perşembe! İşte haftanın indirimleri...

A101'de bu hafta onlarca çeşit ürün indirimli fiyatla raflardaki yerini alıyor. Bu Perşembe A101'de çamaşır makinesinden televizyona, ev tekstilinden mutfak ürünlerine varıncaya dek birçok ürün indirimli. İşte 18 Şubat Perşembe A101 indirimleri...