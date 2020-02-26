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Ablasını ziyarete gitti, merdivenden düşüp öldü

Denizli Merkezefendi ilçesinde, ziyaret için gittiği ablasının müstakil evinin dış kapı merdiveninden düşen Ali Özkan (68) hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2020 Çarşamba 18:47 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2020 Çarşamba 18:47
Ablasını ziyarete gitti, merdivenden düşüp öldü

Merkezefendi ilçesinde yaşayan emekli işçi Ali Özkan, Göveçlik Mahallesi 231 Sokak'ta yaşayan ablası Alime Akman'ı (70) ziyarete gitti. Özkan, evin dış kapısındaki merdiven basamaklarını çıkarken dengesini kaybederek yere düştü.

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Ablasını ziyarete gitti, merdivenden düşüp öldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, başını beton zemine çarpan Özkan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Ablasını ziyarete gitti, merdivenden düşüp öldü

Acı haberi duyan Özkan'ın yakınları, olay yerine akın etti.

Ablasını ziyarete gitti, merdivenden düşüp öldü

Bazı yakınları, Özkan'ın cenazesine uzaktan bakarak gözyaşı döktü.

Ablasını ziyarete gitti, merdivenden düşüp öldü

Savcının incelemesinin ardından Özkan'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ablasını ziyarete gitti, merdivenden düşüp öldü
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