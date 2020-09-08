Abramoviç'in yatı limanlara bile sığmadı! Füze savarlı yat

100 koruma ile geldi

Ultra mega yatın içerisinde toplam 180 personel çalışıyor. Bunların 100'ü ise Abramoviç'in koruma ekibi olarak biliniyor. Rus milyarderin önümüzdeki günlerde Bodrum'a tatile geleceği, daha sonra Yunan adalarına gideceği öğrenildi.