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Açık hava müzesi Aydın

Argoslu ve Trakyalı kavimlerce M.Ö. 4500 yılında kurulan Aydın, tarih boyunca birçok medeniyete kucak açtı. Sahip olduğu antik kentleriyle 'Açık Hava Müzesi' olarak anılan Aydın, kültürel varlıklarıyla dikkat çekiyor

Giriş Tarihi: 8 Kasım 2019 Cuma 19:54 Güncelleme Tarihi: 8 Kasım 2019 Cuma 19:56
Açık hava müzesi Aydın

MEHMET KAVAS

Argoslu ve Trakyalı kavimlerce M.Ö. 4500 yılında kurulan Aydın, tarih boyunca birçok medeniyete kucak açtı. Sahip olduğu antik kentleriyle 'Açık Hava Müzesi' olarak anılan Aydın, kültürel varlıklarıyla dikkat çekiyor

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Açık hava müzesi Aydın

APHRODİSİAS
Aydın'ın Karacasu ilçesinde yer alır. Adını aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite'den alan Aphrodisias özellikle Roma çağında Aphrodithe tapınımı ile ünlenmiş antik bir kent olup, günümüzde de çok iyi korunmuş anıt yapıları ile sadece Aydın'ın değil, Türkiye'nin en önemli arkeolojik yerlerinden biridir.

Açık hava müzesi Aydın
Açık hava müzesi Aydın

MİLET
Didim ilçesi Balat köyü yakınlarında yer alan Milet'te ilk yerleşimin M.Ö. 2000 ortalarından başlamak üzere Myken kolonisi varlığı ile görüldüğü bilinmektedir. Daha sonra Milet, Atina Kralı Kodros'un oğlu Nekus önderliğindeki İonialılar tarafından tekrar kurulmuştur.

Açık hava müzesi Aydın

Akılcı düşüncenin, geometrinin, astronominin ve felsefenin temellerinin bu şehirde atıldığı bilinmektedir. M.Ö. 38 yıllarında ise Roma İmparatorlarının özel ilgisiyle özerkliğini elde eden ve İon şehirleri arasında metropol düzeyine ulaşan Miletos çok geniş bir alana inşa edilmiştir.

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