Açık hava müzesi Aydın

APHRODİSİAS

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yer alır. Adını aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite'den alan Aphrodisias özellikle Roma çağında Aphrodithe tapınımı ile ünlenmiş antik bir kent olup, günümüzde de çok iyi korunmuş anıt yapıları ile sadece Aydın'ın değil, Türkiye'nin en önemli arkeolojik yerlerinden biridir.