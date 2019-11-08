Açık hava müzesi Aydın

Argoslu ve Trakyalı kavimlerce M.Ö. 4500 yılında kurulan Aydın, tarih boyunca birçok medeniyete kucak açtı. Sahip olduğu antik kentleriyle 'Açık Hava Müzesi' olarak anılan Aydın, kültürel varlıklarıyla dikkat çekiyor
Giriş Tarihi: 8 Kasım 2019 Cuma 19:54Güncelleme Tarihi: 8 Kasım 2019 Cuma 19:56
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MEHMET KAVAS
Argoslu ve Trakyalı kavimlerce M.Ö. 4500 yılında kurulan Aydın, tarih boyunca birçok medeniyete kucak açtı. Sahip olduğu antik kentleriyle 'Açık Hava Müzesi' olarak anılan Aydın, kültürel varlıklarıyla dikkat çekiyor
APHRODİSİAS Aydın'ın Karacasu ilçesinde yer alır. Adını aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite'den alan Aphrodisias özellikle Roma çağında Aphrodithe tapınımı ile ünlenmiş antik bir kent olup, günümüzde de çok iyi korunmuş anıt yapıları ile sadece Aydın'ın değil, Türkiye'nin en önemli arkeolojik yerlerinden biridir.
MİLET Didim ilçesi Balat köyü yakınlarında yer alan Milet'te ilk yerleşimin M.Ö. 2000 ortalarından başlamak üzere Myken kolonisi varlığı ile görüldüğü bilinmektedir. Daha sonra Milet, Atina Kralı Kodros'un oğlu Nekus önderliğindeki İonialılar tarafından tekrar kurulmuştur.
Akılcı düşüncenin, geometrinin, astronominin ve felsefenin temellerinin bu şehirde atıldığı bilinmektedir. M.Ö. 38 yıllarında ise Roma İmparatorlarının özel ilgisiyle özerkliğini elde eden ve İon şehirleri arasında metropol düzeyine ulaşan Miletos çok geniş bir alana inşa edilmiştir.