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Acıların en büyüğünü yaşadılar! Safiye Soyman, Ebru Şallı, Kenan Sofuoğlu, Erol Büyükburç...

Medyada görmeye alışık olduğumuz tanınmış kişilerin özel hayatlarında çok acı gerçekler var. Öyle ki o acıların en büyüğü dinmeyen evlat acısı... Safiye Soyman'ın geçtiğimiz günlerde gözü gibi baktığı MS hastalığıyla mücadele eden oğlunu kaybetmesi, Ebru Şallı'nın 9 yaşındaki oğlunun kansere yenilmesi, Kenan Sofuğolu'nun 4 aylık bebeğinin beyin kanaması geçirmesi, Eşref Kolçak'ın oğlu Harun Kolçak'ı kanserden toprağa vermesi hafızalara kazındı. İşte siyasetten sanata, spordan iş dünyasına birçok ismin yürek titreten hikayeleri...

SEZAİ ELGİN

Giriş Tarihi: 20.08.2024 16:17 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 12:20

Acıların en büyüğünü yaşadılar! Safiye Soyman, Ebru Şallı, Kenan Sofuoğlu, Erol Büyükburç...

Ünlü sanatçı Safiye Soyman'ın geçtiğimiz günlerde oğlunu kaybetmesi, geçmiş yıllarda çocukları vefat eden ve evlat acısı yaşayan ünlü isimleri akıllara getirdi. 'Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın' derler... Elbette evladını kaybetmiş olmak, acıların en büyüğüdür. Bir insanın hayatı boyunca evladını kaybetmekten daha büyük, daha derin acısı olabilir mi!

Her şeyden gözü gibi koruyup büyüttüğü, üzerine titrediği evladını kaybedenler, bu acıyla büyük yıkım yaşadılar… Çocuklarının ölümünün ardından neler yaptılar? Kimi kamuoyuna hissettirmeden acısını yüreğine gömdü, kimi ise hayata sarılıp yaşama tutunmaya çalıştı. Evlat acısıyla yüreği yanan, bu dayanılmaz acıyı yaşayan her anne babaya baş sağlığı ve sabırlar diliyor, acılarına ortak olma çabasıyla bu derlemeyi sunuyoruz…

İşte geçmiş yıllarda evlat acısını yaşayan siyaset, sanat, spor, medya ve iş dünyamızdan tanınmış isimlerin üzücü ve dramatik öyküleri…

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Acıların en büyüğünü yaşadılar! Safiye Soyman, Ebru Şallı, Kenan Sofuoğlu, Erol Büyükburç...

SON BÜYÜK ACIYI SAFİYE SOYMAN YAŞADI

Türk Sanat Müziği'nin önde gelen temsilcilerinden olan Safiye Soyman 27 Temmuz'da oğlunu kaybetti. Ünlü sanatçının, 25 yıldır MS hastası olan, yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdüren oğlu Harun Akaröz, 52 yaşında hayatını kaybetti.

Acıların en büyüğünü yaşadılar! Safiye Soyman, Ebru Şallı, Kenan Sofuoğlu, Erol Büyükburç...

Safiye Soyman, yıllar önce verdiği bir röportajda, hayatlarını alt üst eden hastalığın, oğlunun ayağındaki karıncalanma ile başladığını söylemiş ve yaşanan süreçleri anlatmıştı. 1999 yılından bu yana MS hastalığıyla mücadele eden Harun Akaröz'ün vefatı, Soyman ve ailesinin yanı sıra sanat dünyasını da derinden sarstı. Multiple Skleroz (MS) hastası oğlu Harun Akaröz, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.

Acıların en büyüğünü yaşadılar! Safiye Soyman, Ebru Şallı, Kenan Sofuoğlu, Erol Büyükburç...

EBRU ŞALLI'NIN OĞLU PARS, LENFOMA KURBANI OLDU

Ünlü model ve sunucu Ebru Şallı, oğlu Pars Tan'ı 16 Nisan 2020 tarihinde, lenfoma sebebiyle kaybetti. Yaşamını yitiren 9 yaşındaki Tan, bu hastalıkla 2 yıl mücadele etmişti. Şallı, Harun Tan ile evliliğinden olan ve lösemi nedeniyle yaşamını yitiren 9 yaşındaki oğlu Pars'ın ardından yaşadıklarını anlatırken, "Tedavi sürecinde yüz felci geçirdim" demişti.

Acıların en büyüğünü yaşadılar! Safiye Soyman, Ebru Şallı, Kenan Sofuoğlu, Erol Büyükburç...

Oğlunun ikinci ölüm yıl dönümünde sosyal medyadan bir paylaşım yapan Ebru Şallı, "İyi ki doğdun Meleğim. İyi ki senin gibi bir melekle yaşadım ben… Çok şanslıyım… Ben hep seninleyim Ponçiğimmmmm heppppp" ifadelerini kullandı. Şallı'nın paylaşımı yürekleri sızlatmıştı.