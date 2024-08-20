Acıların en büyüğünü yaşadılar! Safiye Soyman, Ebru Şallı, Kenan Sofuoğlu, Erol Büyükburç...

Ünlü sanatçı Safiye Soyman'ın geçtiğimiz günlerde oğlunu kaybetmesi, geçmiş yıllarda çocukları vefat eden ve evlat acısı yaşayan ünlü isimleri akıllara getirdi. 'Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın' derler... Elbette evladını kaybetmiş olmak, acıların en büyüğüdür. Bir insanın hayatı boyunca evladını kaybetmekten daha büyük, daha derin acısı olabilir mi!

Her şeyden gözü gibi koruyup büyüttüğü, üzerine titrediği evladını kaybedenler, bu acıyla büyük yıkım yaşadılar… Çocuklarının ölümünün ardından neler yaptılar? Kimi kamuoyuna hissettirmeden acısını yüreğine gömdü, kimi ise hayata sarılıp yaşama tutunmaya çalıştı. Evlat acısıyla yüreği yanan, bu dayanılmaz acıyı yaşayan her anne babaya baş sağlığı ve sabırlar diliyor, acılarına ortak olma çabasıyla bu derlemeyi sunuyoruz…

İşte geçmiş yıllarda evlat acısını yaşayan siyaset, sanat, spor, medya ve iş dünyamızdan tanınmış isimlerin üzücü ve dramatik öyküleri…