Acıların en büyüğünü yaşadılar! Safiye Soyman, Ebru Şallı, Kenan Sofuoğlu, Erol Büyükburç...

Medyada görmeye alışık olduğumuz tanınmış kişilerin özel hayatlarında çok acı gerçekler var. Öyle ki o acıların en büyüğü dinmeyen evlat acısı... Safiye Soyman'ın geçtiğimiz günlerde gözü gibi baktığı MS hastalığıyla mücadele eden oğlunu kaybetmesi, Ebru Şallı'nın 9 yaşındaki oğlunun kansere yenilmesi, Kenan Sofuğolu'nun 4 aylık bebeğinin beyin kanaması geçirmesi, Eşref Kolçak'ın oğlu Harun Kolçak'ı kanserden toprağa vermesi hafızalara kazındı. İşte siyasetten sanata, spordan iş dünyasına birçok ismin yürek titreten hikayeleri...