Açlıktan mı yiyoruz, stresten mi? Duygusal yeme bozukluğunun çözümü var mı?

Stresli anların ardından psikolojik olarak rahatlamak ve mutlu hissetmek için aç olmadığınız halde bir şeyler yemek istiyorsanız, sebebi belirsiz tatlı krizlerine giriyorsanız midenizin kontrolünü beyniniz değil mideniz yapıyor demektir. Aç olmasanız bile yemek yeme ihtiyacı duyuyorsanız, açlık hissetmediğiniz halde sinirlilik, el ayak titremesi hissediyorsanız duygusal yeme bozukluğunuz olabilir. Peki duygusal yeme bozukluğunun bir çözümü var mı? İşte detaylar...