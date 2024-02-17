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Haberler Galeri Açlıktan mı yiyoruz, stresten mi? Duygusal yeme bozukluğunun çözümü var mı?

Açlıktan mı yiyoruz, stresten mi? Duygusal yeme bozukluğunun çözümü var mı?

Stresli anların ardından psikolojik olarak rahatlamak ve mutlu hissetmek için aç olmadığınız halde bir şeyler yemek istiyorsanız, sebebi belirsiz tatlı krizlerine giriyorsanız midenizin kontrolünü beyniniz değil mideniz yapıyor demektir. Aç olmasanız bile yemek yeme ihtiyacı duyuyorsanız, açlık hissetmediğiniz halde sinirlilik, el ayak titremesi hissediyorsanız duygusal yeme bozukluğunuz olabilir. Peki duygusal yeme bozukluğunun bir çözümü var mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 13:49 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 15:21

Açlıktan mı yiyoruz, stresten mi? Duysal yeme bozukluğunun çözümü var mı?
Açlıktan mı yiyoruz, stresten mi? Duysal yeme bozukluğunun çözümü var mı?

DUYGUSAL YEME BOZUKLUĞUMUN OLDUĞUNU NASIL ANLARIM?

Hayat bazen zor ve anlamsız gelebilir. Bu noktada çareyi yemek yemekte bulmak, ruhsal yıkımları yemek ile tamir etmek veya içinizde oluşan boşluğu yemek ile doldurmak kolay bir seçenek olarak görülebiliyor. Ancak duygulara teslim edilmiş bir mide zamanla oldukça ciddi kilo problemlerini beraberinde getireceği gibi anlık mutlulukların ötesine götüremez.

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Açlıktan mı yiyoruz, stresten mi? Duysal yeme bozukluğunun çözümü var mı?
Açlıktan mı yiyoruz, stresten mi? Duysal yeme bozukluğunun çözümü var mı?

Eğer, aç hissetmiyorken bile yemek yiyor, daha çok sağlıksız ve yüksek kalorili yiyecekleri tercih ediyor, duygusal olarak zayıf olduğunuzda yemek yeme ihtiyacı hissediyor, kısa zamanda çok fazla yiyor, yemek yedikten sonra rahatlama hissediyorsanız duygusal yeme bozukluğu yaşıyor olabilirsiniz.

Açlıktan mı yiyoruz, stresten mi? Duysal yeme bozukluğunun çözümü var mı?
Açlıktan mı yiyoruz, stresten mi? Duysal yeme bozukluğunun çözümü var mı?

DUYGUSAL YEME BOZUKLUĞU ANİDEN GELİYOR

Dürtüsel olarak işleyen bu süreçte kişi, aniden gelen açlık hissine karşı koyamaz ve yemek yeme ihtiyacı hisseder. Fizyolojik bir acıkma durumu yoktur çünkü fiziksel açlık bir anda gelmez yavaş yavaş oluşur. Üstelik fizyolojik açlıkta mide doyma hissine ulaşıyorken, duygusal açlıkta kişi doyma farkındalığını yitiriyor.

Açlıktan mı yiyoruz, stresten mi? Duysal yeme bozukluğunun çözümü var mı?
Açlıktan mı yiyoruz, stresten mi? Duysal yeme bozukluğunun çözümü var mı?

RAHATLAMA HİSSİNİ, PİŞMANLIK DUYGUSU TAKİP EDİYOR

Kişinin psikolojik ruh halini belirleyen bazı hormonlar vardır. Bunların başında ise seratonin ve dopamin hormonları kişinin o gün nasıl hissedeceği üzerinde önemli rol oynuyor. Bu hormonların salgılanması durumunda ise kişi kendini kaygılı, mutsuz ve boşlukta hissedebilir.

Açlıktan mı yiyoruz, stresten mi? Duysal yeme bozukluğunun çözümü var mı?
Açlıktan mı yiyoruz, stresten mi? Duysal yeme bozukluğunun çözümü var mı?

Hem vücut hem de kişi bu noktada kaçış noktası olarak yemek yemeyi görüyor. Duygusal yeme bozukluğu olan birey, tamamen duygularının yarattığı boşluğu doldurmak amacıyla yemek yerken büyük rahatlama hissediyor. Sürekli yemeği düşünmek ve bu dürtüye karşı koyamayıp yemek yemek kişinin suçlu hissetmesine yol açıyor.

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