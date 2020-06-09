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Haberler Galeri Acun Ilıcalı canlı yayında merak edilenleri anlattı: O ismi Survivor'da düşünmüyorduk

Acun Ilıcalı canlı yayında merak edilenleri anlattı: O ismi Survivor'da düşünmüyorduk

Ünlü sunucu Acun Ilıcalı Türkiye'ye döndü. Ilıcalı döner dönmez, ayağının tozuyla canlı yayına katıldı. Survivor Extra'nın canlı yayına katılan başarılı sunucu, Survivor hakkında bilinmeyenleri anlattı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9 Haziran 2020 Salı 14:19 Güncelleme Tarihi: 9 Haziran 2020 Salı 14:45
Acun Ilıcalı canlı yayında merak edilenleri anlattı: O ismi Survivor'da düşünmüyorduk

Uzun süredir Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı Türkiye'ye döndü. Ilıcalı döner dönmez de canlı yayına katıldı. Ünlü sunucu Survivor Extra'ya katılarak yarışmaya dair çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte o açıklamalar:

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Acun Ilıcalı canlı yayında merak edilenleri anlattı: O ismi Survivor'da düşünmüyorduk

"Bazen Acun falanca yarışmacıya ayrıcalık yapıyor gibi yazılar okuyorum. Eleştiriye de açığım. Şöyle bir şey var. Kimin neye ihtiyacı varsa ben oradayım. Bu fiziksel de olabilir, mental de... Nisa durumunu toparlayamayıp, yansıtan bir yarışmacı olduğu için, ekrana taşan bir kısmı var. Bu sene bir çok yarışmacı ile konuşup, onlara hep destek verdim. Çünkü benim görevim yarışmacıyı oyunda tutmak.

Acun Ilıcalı canlı yayında merak edilenleri anlattı: O ismi Survivor'da düşünmüyorduk

Orada gerçeği gören bir tek benim. Onlar oradan ayrıldığı zaman çok pişman olacaklar ama onlar bilmiyorlar onu. Aycan'ın ben 1 hafta önce ayrılırken ki ruh haliyle, 1 hafta sonraki ruh haline bir baktım korkunç fark var. Dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. Aycan bitmişti. Onu elemiyorsun, bunu elemiyorsun...' Elememeye çalışıyoruz zaten. Bizim eleme sebeplerimiz belli. Biz çok nadir yarışmacı eledik. Semih'in senesinde oldu mesela... Biz o hareketi kaldırmayız.

Her şeyi yayınlamıyoruz. Türkiye'de yayının beli kuralları var. 'Niye yayınlamıyorsunuz?' Yayınlayamam zaten! 500 bin liradan başlıyor cezalar, 1 milyon diye gidiyor... Yayınlıyorsun, 1 milyon ödüyorsun. Bir yayın, 1 milyon! Bu cezaların da bir mantığı ve matematiği var. Genç kardeşlerimiz bizi seyrediyor. Orada bazı davranış şekillerini yayınlayamayız.

Acun Ilıcalı canlı yayında merak edilenleri anlattı: O ismi Survivor'da düşünmüyorduk

Baktığın zaman yarışmacı kaybetmemeye çalıştık hep. Elimden geldiğince yarışmacılara destek olmaya çalıştım. Bunu her zaman da yaparım. Sema çocuğunu görmek istedi. Ertesi gün çocuğunu bağladık. Ben Sema'yı orada kaybetmek istemem. Elimden geleni yaparım. Defalarca bu tip destekte bulundum.

Acun Ilıcalı canlı yayında merak edilenleri anlattı: O ismi Survivor'da düşünmüyorduk

Nisa kısmı şu: Genç bir kardeşimiz 1, İkincisi Türkiye'de büyümemiş. Onun verdiği bir kültür farkı var. Herkes aynı olmak zorunda değil ama dünyanın en zor yarışmacı. Devam etmek çok zor. Herkes kaldıramaz. O yüzden bununla ilgili inanılmaz zorluklar yaşadı. Orada ben 2-3 stratejiyi birlikte uyguladım. Bazen yeri geldiği yerde 'gidersen git' dedim. Çünkü bazen o kartı atmak zorundasın.

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