Acun Ilıcalı canlı yayında merak edilenleri anlattı: O ismi Survivor'da düşünmüyorduk

Orada gerçeği gören bir tek benim. Onlar oradan ayrıldığı zaman çok pişman olacaklar ama onlar bilmiyorlar onu. Aycan'ın ben 1 hafta önce ayrılırken ki ruh haliyle, 1 hafta sonraki ruh haline bir baktım korkunç fark var. Dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. Aycan bitmişti. Onu elemiyorsun, bunu elemiyorsun...' Elememeye çalışıyoruz zaten. Bizim eleme sebeplerimiz belli. Biz çok nadir yarışmacı eledik. Semih'in senesinde oldu mesela... Biz o hareketi kaldırmayız.

Her şeyi yayınlamıyoruz. Türkiye'de yayının beli kuralları var. 'Niye yayınlamıyorsunuz?' Yayınlayamam zaten! 500 bin liradan başlıyor cezalar, 1 milyon diye gidiyor... Yayınlıyorsun, 1 milyon ödüyorsun. Bir yayın, 1 milyon! Bu cezaların da bir mantığı ve matematiği var. Genç kardeşlerimiz bizi seyrediyor. Orada bazı davranış şekillerini yayınlayamayız.