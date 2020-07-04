Üç yıl önce Efe Ceyhun ile nikah masasına oturan ve özel hayatını gizli tutan Banu Ilıcalı annelik heyecanını da basından uzak yaşadı. Bir kız bebek dünyaya getiren Ilıcalı çocuğuna Begüm adını verdi.
Acun Ilıcalı dede oldu!
ACUN ILICALI'NIN YEĞENİ MÜJDELİ HABERİ VERDİ
Bu güzel haberi Acun Ilıcalı'nın abisi Ömer Ilıcalı'nın kızı Ece Ilıcalı, sosyal medya hesabından duyurdu.
Acun Ilıcalı dede oldu!
"BEBEKSİN DAHA BENİM İÇİN"
Hamilelik sürecini de basından uzak tutan Ilıcalı, önceki gün babası ve kız kardeşleriyle yemek yedi.
Acun Ilıcalı dede oldu!
Doğumuna saatler kala ailesiyle zaman geçiren Ilıcalı'nın büyüyen göbeği ise Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın paylaşımıyla ortaya çıktı. Banu Ilıcalı ile fotoğrafını paylaşan Yılmaz, "Bebeksin daha benim için melek yüzlüm" notunu düştü.