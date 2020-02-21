Acun'un 'mucize çocuk' dediği kızının yürek burkan hikayesi

Acun Ilıcalı, hayatının en zor anlarım dediği kaza olayını şu şekilde anlatmıştı: "Çok sevdiğim babaanne ve dedemi trafik kazasında yitirdim. Karşıdan karşıya geçiyorlardı. Bir arabanın altında kaldılar. Bu olaydan 4 yıl sonra aynı korkunç kader bu kez anne-babamı buldu. Ben 19 yaşında evlendim. Bir kızım oldu. Kızım henüz 10 aylıktı. Annem ve babamla Bodrum'a tatile gidecektik.