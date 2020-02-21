Acun'un 'mucize çocuk' dediği kızının yürek burkan hikayesi

Acun'un anne babasını kaybettiği kazada, kızı Banu mucize bir şekilde hayatta kaldı. Adı da bu yüzden 'mucize çocuk' olarak kaldı.
Balıkesir Devlet Hastanesi'ne gittim. Bir adam duruyor. Adamın yanına gittim. Annemi sordum. "İlknur Ilıcalı ile görüşmek istiyorum." dedim. Adam bir deftere baktı ve sayfayı çevirdi "Ölmüştür" dedi. "Ergün Ilıcalı ile görüşmek istiyorum" dedim. "Ölmüştür." dedi. Ben şoktayım ve kızım Banu'yu soramıyorum. Sadece vücudunda 18 kırık vardı. Düşünün o zaman henüz 10 aylıktı.
Benim son anda işim çıktı, "Siz gidin daha sonra geleceğim." dedim. Kızım Banu da onların yanındaydı. Balıkesir'i geçmişler. Babam sakin sakin konvoyu sollarken, bir anda karşısına 180'le gelen bir araç çıkmış ve kafa kafaya çarpışmışlar. Annemle babam orada rahmetli olmuş.
Acun Ilıcalı, hayatının en zor anlarım dediği kaza olayını şu şekilde anlatmıştı: "Çok sevdiğim babaanne ve dedemi trafik kazasında yitirdim. Karşıdan karşıya geçiyorlardı. Bir arabanın altında kaldılar. Bu olaydan 4 yıl sonra aynı korkunç kader bu kez anne-babamı buldu. Ben 19 yaşında evlendim. Bir kızım oldu. Kızım henüz 10 aylıktı. Annem ve babamla Bodrum'a tatile gidecektik.