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Acun'un 'mucize çocuk' dediği kızının yürek burkan hikayesi

3 yıl önce dünyaevine giren ve şimdilerde 4,5 aylık hamile olduğu haberi gelen Acun Ilıcalı'nın kızı Banu'ya 'mucize çocuk' demesinin altında acı bir hikaye yatıyor.

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2020 Cuma 18:49 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2020 Cuma 18:49
Acun'un 'mucize çocuk' dediği kızının yürek burkan hikayesi

Acun Ilıcalı'nın 3 yıl evvel evlendirdiği ve şimdilerde 4,5 aylık hamile olduğunu duyurduğu kızı Banu Ilıcalı'nın, trajik bir öyküsü var.

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Acun'un 'mucize çocuk' dediği kızının yürek burkan hikayesi

Acun'un anne babasını kaybettiği kazada, kızı Banu mucize bir şekilde hayatta kaldı. Adı da bu yüzden 'mucize çocuk' olarak kaldı.

Acun'un 'mucize çocuk' dediği kızının yürek burkan hikayesi

Balıkesir Devlet Hastanesi'ne gittim. Bir adam duruyor. Adamın yanına gittim. Annemi sordum. "İlknur Ilıcalı ile görüşmek istiyorum." dedim. Adam bir deftere baktı ve sayfayı çevirdi "Ölmüştür" dedi. "Ergün Ilıcalı ile görüşmek istiyorum" dedim. "Ölmüştür." dedi. Ben şoktayım ve kızım Banu'yu soramıyorum. Sadece vücudunda 18 kırık vardı. Düşünün o zaman henüz 10 aylıktı.

Acun'un 'mucize çocuk' dediği kızının yürek burkan hikayesi

Benim son anda işim çıktı, "Siz gidin daha sonra geleceğim." dedim. Kızım Banu da onların yanındaydı. Balıkesir'i geçmişler. Babam sakin sakin konvoyu sollarken, bir anda karşısına 180'le gelen bir araç çıkmış ve kafa kafaya çarpışmışlar. Annemle babam orada rahmetli olmuş.

Acun'un 'mucize çocuk' dediği kızının yürek burkan hikayesi

Acun Ilıcalı, hayatının en zor anlarım dediği kaza olayını şu şekilde anlatmıştı: "Çok sevdiğim babaanne ve dedemi trafik kazasında yitirdim. Karşıdan karşıya geçiyorlardı. Bir arabanın altında kaldılar. Bu olaydan 4 yıl sonra aynı korkunç kader bu kez anne-babamı buldu. Ben 19 yaşında evlendim. Bir kızım oldu. Kızım henüz 10 aylıktı. Annem ve babamla Bodrum'a tatile gidecektik.

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