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Acun'un O Ses Türkiye finalindeki görüntüsü olay oldu
Fenerbahçe taraftarı olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye finalinde Ankaragücü-Fenerbahçe maçını izlerken görüntülendi. Sosyal medyada gündem olan fotoğrafa ise bazı kullanıcılar, "Adam çok büyük Fenerbahçeli" yorumunu yaptı.
Giriş Tarihi: 16 Şubat 2020 Pazar 18:28Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2020 Pazar 18:31
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O Ses Türkiye 15 Şubat Cumartesi günü final yaptı. Sezonun birincisinin belirlendiği gecede sürprizler de vardı. O Ses Türkiye final sahnesinde Murda ve Zeynep Bastık sahneyi salladı.
Kazanan O Ses Türkiye jüri üyesi ise Seda Sayan oldu. Takımından ilk kez birinci çıkaran Seda Sayan, duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.
Fenerbahçeliliğiyle bilinen Acun Ilıcalı'nın canlı yayında çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Fenerbahçe'ye ekonomik olarak ciddi bir katkı yapan Acun, canlı yayınlanan O Ses Türkiye 2020'nin final bölümünde Ankaragücü-Fenerbahçe maçını izledi. Bu kare, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulurken bir çok Fenerbahçe taraftarı, Ilıcalı hakkında övgü dolu sözler sarf etti.