Acun'un O Ses Türkiye finalindeki görüntüsü olay oldu

Fenerbahçe taraftarı olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye finalinde Ankaragücü-Fenerbahçe maçını izlerken görüntülendi. Sosyal medyada gündem olan fotoğrafa ise bazı kullanıcılar, "Adam çok büyük Fenerbahçeli" yorumunu yaptı.