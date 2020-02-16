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Acun'un O Ses Türkiye finalindeki görüntüsü olay oldu

Fenerbahçe taraftarı olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye finalinde Ankaragücü-Fenerbahçe maçını izlerken görüntülendi. Sosyal medyada gündem olan fotoğrafa ise bazı kullanıcılar, "Adam çok büyük Fenerbahçeli" yorumunu yaptı.

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2020 Pazar 18:28 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2020 Pazar 18:31
Acun'un O Ses Türkiye finalindeki görüntüsü olay oldu

O Ses Türkiye 15 Şubat Cumartesi günü final yaptı. Sezonun birincisinin belirlendiği gecede sürprizler de vardı. O Ses Türkiye final sahnesinde Murda ve Zeynep Bastık sahneyi salladı.

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Acun'un O Ses Türkiye finalindeki görüntüsü olay oldu

Eğlenceli anların yaşandığı final gecesinin sonunda O Ses Türkiye 2020 şampiyonu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

Acun'un O Ses Türkiye finalindeki görüntüsü olay oldu

2020 sezonunun birincisi Alkan Dalgakıran, şampiyonluğunu Athena'nın "Arsız Gönül" şarkısıyla kutladı

Acun'un O Ses Türkiye finalindeki görüntüsü olay oldu

Kazanan O Ses Türkiye jüri üyesi ise Seda Sayan oldu. Takımından ilk kez birinci çıkaran Seda Sayan, duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Acun'un O Ses Türkiye finalindeki görüntüsü olay oldu

Fenerbahçeliliğiyle bilinen Acun Ilıcalı'nın canlı yayında çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Acun'un O Ses Türkiye finalindeki görüntüsü olay oldu

Fenerbahçe'ye ekonomik olarak ciddi bir katkı yapan Acun, canlı yayınlanan O Ses Türkiye 2020'nin final bölümünde Ankaragücü-Fenerbahçe maçını izledi. Bu kare, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulurken bir çok Fenerbahçe taraftarı, Ilıcalı hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Acun'un O Ses Türkiye finalindeki görüntüsü olay oldu
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