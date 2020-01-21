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Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak estetikli haliyle tanınmaz hale geldi! İşte ünlülerin estetiksiz halleri

Bir döneme damgasını vuran Adanalı dizisinde Pınar karakteriyle akıllarda kalan Tuğçe Özbudak estetiksiz haliyle görenleri hayrete düşürdü. Tuğçe Özbudak estetiksiz haliyle tanınmaz hale geldi. Geçirdiği estetik operasyonlar sayesinde çok farklı bir görünüme sahip olan Tuğçe Özbudak'ının şimdiki hali herkesi şok ediyor. İşte gördüğünüzde çok şaşıracağınız ünlülerin estetiksiz halleri...

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2020 Salı 16:16
Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak estetikli haliyle tanınmaz hale geldi! İşte ünlülerin estetiksiz halleri

Bir döneme damgasını vuran Adanalı dizisinde Pınar karakteriyle akıllarda kalan Tuğçe Özbudak estetiksiz haliyle görenleri hayrete düşürdü. Tuğçe Özbudak estetiksiz haliyle tanınmaz hale geldi. Geçirdiği estetik operasyonlar sayesinde çok farklı bir görünüme sahip olan Tuğçe Özbudak'ının şimdiki hali herkesi şok ediyor. İşte gördüğünüzde çok şaşıracağınız ünlülerin estetiksiz halleri...

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Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak estetikli haliyle tanınmaz hale geldi! İşte ünlülerin estetiksiz halleri

Ebru Gündeş

Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak estetikli haliyle tanınmaz hale geldi! İşte ünlülerin estetiksiz halleri

Ebru Gündeş

Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak estetikli haliyle tanınmaz hale geldi! İşte ünlülerin estetiksiz halleri

Birce Akalay

Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak estetikli haliyle tanınmaz hale geldi! İşte ünlülerin estetiksiz halleri

Gülper Özdemir

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