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Adriana Lima'nın öyle bir fotoğrafı internete sızdı ki... Görenler şok oldu!

Adriana Lima, son dönemlerde Türk erkeklerle yaşadığı aşklarla gündemden düşmüyor. 38 yaşındaki süper model Lima, Türk Yazar Metin Hara'dan ayrıldıktan 5 ay sonra yine Türk olan iş adamı Emir Uyar ile görüntülenmiş ve bu aşk magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Attığı her adımla olay olan Adriana Lima'nın çocukluk halini görenler şok oldu. İşte Adriana Lima ve diğer ünlü isimlerin çocukluk halleri...

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 10:58
Adriana Lima'nın öyle bir fotoğrafı internete sızdı ki... Görenler şok oldu!

Adriana Lima'nın ortaya çıkan görüntüsü herkesi şok etti. 38 yaşındaki süper model Adriana Lima'nın ortaya çıkan çocukluk fotoğrafı görenleri hayrete düşürdü. İşte attığı her adım takip edilen, yaptığı her hareketle olay olan Adriana Lima ve diğer ümlü isimlerin çocukluk halleri...

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