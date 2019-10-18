Haberler Galeri Adriana Lima'nın öyle bir fotoğrafı internete sızdı ki... Görenler şok oldu!

Adriana Lima'nın öyle bir fotoğrafı internete sızdı ki... Görenler şok oldu!

Adriana Lima, son dönemlerde Türk erkeklerle yaşadığı aşklarla gündemden düşmüyor. 38 yaşındaki süper model Lima, Türk Yazar Metin Hara'dan ayrıldıktan 5 ay sonra yine Türk olan iş adamı Emir Uyar ile görüntülenmiş ve bu aşk magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Attığı her adımla olay olan Adriana Lima'nın çocukluk halini görenler şok oldu. İşte Adriana Lima ve diğer ünlü isimlerin çocukluk halleri...

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 10:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





