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Haberler > Galeri > Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'in estetiksiz hali şok etti

Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'in estetiksiz hali şok etti

Afili Aşk dizisinde ccanlandırdığı Ayşe karakteri ile hayran sayısını bir hayli arttıran Burcu Özberk, güzelliği ile de izleyenleri etkiliyor. Çağlar Ertuğrul ile başrollerini paylaştığı Afili Aşk dizisindeki karakteri sonrası ünlü ismin hayranları Burcu Özberk'in özel hayatına dair bilinmeyenleri merak ediyor. Burcu Özberk kaç yaşında? Burcu Özberk sevgilisi var mı? Burcu Özberk boyu? merak edilip araştırılırken Burcu Özberk'in estetiksiz hali görenleri şok etti. İşte ünlü isimlerin estetiksiz ve makyajsız halleri...

Giriş Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 13:04 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 13:10
Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'in estetiksiz hali şok etti

Afili Aşk dizisinin sevilen oyuncusu Burcu Özberk'in estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte ünlülerin estetiksiz halleri...

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Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'in estetiksiz hali şok etti

HADİSE

Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'in estetiksiz hali şok etti

FATİH ÜREK

Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'in estetiksiz hali şok etti

FATİH ÜREK

Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'in estetiksiz hali şok etti

FAHRİYE EVCEN

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