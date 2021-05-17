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Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu yeni adresi belli oldu!
Ekranların gözde çifti Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun aşkı doludizgin devam ediyor. Uzun süredir beraber olan çift birlikte yaşama kararı aldı. Biribirlerine daha fazla vakit ayırmak isteyen sevgililerin yeni adresi ise Uskumruköy oldu.
Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 10:56Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:01
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Genç oyuncu çift Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, birlikte yaşamaya karar vererek Uskumruköy'e yerleşti.
Kendi evlerinden çıkarak ortak ev tutan çift, yaşamak için İstanbul'un en uzak noktasını, Uskumruköy'ü tercih etti! Şu sıralar ekranların en popüler genç oyuncularından olan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, birbirlerine daha fazla zaman ayırmak için böyle bir karar almış.
Hürriyet'in haberine göre; Yaklaşık iki yıldır birlikte olan oyuncu çift Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, birlikte yaşamaya başladı.
ehrin kalabalığından uzakta, doğayla iç içe bir yaşamı tercih eden ikili, arzu ettikleri hayatı Uskumruköy'de bulmuş!
Ekranların sevilen çiftinin yaşı da merak konusu oldu. İşte ünlü isimlerin yaşları....