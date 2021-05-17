Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu yeni adresi belli oldu!

Kendi evlerinden çıkarak ortak ev tutan çift, yaşamak için İstanbul'un en uzak noktasını, Uskumruköy'ü tercih etti! Şu sıralar ekranların en popüler genç oyuncularından olan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, birbirlerine daha fazla zaman ayırmak için böyle bir karar almış.