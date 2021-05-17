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Haberler Galeri Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu yeni adresi belli oldu!

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu yeni adresi belli oldu!

Ekranların gözde çifti Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun aşkı doludizgin devam ediyor. Uzun süredir beraber olan çift birlikte yaşama kararı aldı. Biribirlerine daha fazla vakit ayırmak isteyen sevgililerin yeni adresi ise Uskumruköy oldu.

Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 10:56 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:01
Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu yeni adresi belli oldu!

Genç oyuncu çift Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, birlikte yaşamaya karar vererek Uskumruköy'e yerleşti.

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Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu yeni adresi belli oldu!

Kendi evlerinden çıkarak ortak ev tutan çift, yaşamak için İstanbul'un en uzak noktasını, Uskumruköy'ü tercih etti! Şu sıralar ekranların en popüler genç oyuncularından olan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, birbirlerine daha fazla zaman ayırmak için böyle bir karar almış.

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu yeni adresi belli oldu!

Hürriyet'in haberine göre; Yaklaşık iki yıldır birlikte olan oyuncu çift Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, birlikte yaşamaya başladı.

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu yeni adresi belli oldu!

ehrin kalabalığından uzakta, doğayla iç içe bir yaşamı tercih eden ikili, arzu ettikleri hayatı Uskumruköy'de bulmuş!

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu yeni adresi belli oldu!

Ekranların sevilen çiftinin yaşı da merak konusu oldu. İşte ünlü isimlerin yaşları....

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