Afrodit'in kenti Afrodisyas, salgında da ilgi görüyor

"BELKİ 2019 VERİLERİNİ GEÇEBİLİRİZ"
İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, AA muhabirine, salgın döneminde azalma olduğunu ancak bu yıl ocak, şubat ve mart ayı ziyaretçi rakamlarının bölge için sevindirici olduğunu söyledi. Salgın döneminde ziyaretçi sayısındaki düşüşün normal olduğunu aktaran Tuncer, şöyle konuştu:
"Bu yıl şimdiden 10 bin ziyaretçiyi geçtik. İnanıyorum ki yıl sonunda salgın öncesi rakamları yakalayacağız. Sezon başladı, yoğun bir ilgi bekliyoruz. Özellikle pandemi turizmi daha kapalı mekanların değil, açık alanların tercih edildiği daha butik olan turizm modelinin tercih edildiği bir yere doğru evrildi. Bu anlamda da Afrodisyas bu avantaja sahip. Aynı zamanda Afrodisyas İzmir ve Pamukkale arasında stratejik bir yol güzergahı üstünde. Efes'ten Meryem Ana'dan ayrılan turistler Pamukkale'ye gitmeden önce Afrodisyas antik kentine uğruyorlar. Bu lojistik avantajın etkisiyle, pandemi turizminin de kendine has yarattığı avantajları kullanarak belki 2019 verilerini geçebiliriz."