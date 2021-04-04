Afrodit'in kenti Afrodisyas, salgında da ilgi görüyor

1950'li yıllarda fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in keşfiyle ortaya çıkarılan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne de giren Afrodisyas, mermer ocakları ve heykeltıraş okulu dolayısıyla, Roma döneminin en iyi heykeltıraşlık merkezlerinden birisi olarak kabul ediliyor.

Aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'e adanmış antik kent, Anadolu'daki en iyi korunmuş kültürel varlıklardan birisi olarak nitelendiriliyor.