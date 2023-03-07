Afyon’da barajlarda korkutan manzara! Su seviyesi yüzde 75 azaldı

Erişmiş, Afyonkarahisar'daki baraj, göl, göletlerde izlemeler yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Var olan suyun yüzde 75 azaldığını görüyoruz. Su krizine gidecek pozisyona gelmiş oluyoruz. Bununla ilgili ciddi şekilde öncelikle kanalların ve artezyenlerin kaçak yerleri kontrol edilmesi gerekiyor. Bu kontrolü doğal olarak her aile yapamayacağına göre, halk olarak bizim bilinçlenmemiz lazım. Neyi kaybettiğimizi kaybettikten sonra anlayacağız. Ondan dolayı bu çalışmalarla insanların bu yılını kurtarırız. 2024-2025'te bundan daha kötü şeyler görebiliriz. Önlem almazsak suyu sadece yağmur olarak bekleriz. Bu süreç böyle gittiği zaman ciddi anlamda 2030 yılları bizi suyla ilgili tamamen krize sokmuş olacak."