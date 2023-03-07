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Haberler Galeri Afyon'da barajlarda korkutan manzara! Su seviyesi yüzde 75 azaldı

Afyon'da barajlarda korkutan manzara! Su seviyesi yüzde 75 azaldı

Son yıllarda yaşanan yağış azlığı nedeniyle baraj ve göllerde su seviyesi giderek düşüyor. Afyonkarahisar'da da baraj ve göletlerde yapılan izlemelerde su seviyesinin geçen yıla göre büyük oranda düştüğü görüldü.

Giriş Tarihi: 7 Mart 2023 Salı 16:05 Güncelleme Tarihi: 7 Mart 2023 Salı 16:13
Afyon’da barajlarda korkutan manzara! Su seviyesi yüzde 75 azaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hazırlanan 2022 Aralık Dönemi kuraklık haritasında "çok şiddetli" ve "şiddetli" kurak aralığında yer alan Afyonkarahisar'da yağış azlığı endişe veriyor. Kentin en önemli su sağlayıcılarından Akdeğirmen Barajı'nda geçen yıl mart ayında yüzde 34 olan doluluk seviyesi yüzde 12'ye düştü.

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Afyon’da barajlarda korkutan manzara! Su seviyesi yüzde 75 azaldı

Geçen sene mart ayında yüzde 100 doluluk oranına sahip su kaynaklarından Çay Barajı'nda bu oran yüzde 44'e, merkeze bağlı Işıklar beldesindeki Işıklar Barajı'nda yüzde 35'e, Sandıklı ilçesindeki Ekinhisar Göleti'nde yüzde 25'e, İhsaniye ilçesindeki Beyköy Göleti'nde yüzde 5'e geriledi.

Afyon’da barajlarda korkutan manzara! Su seviyesi yüzde 75 azaldı

Nuh Taşoluk Barajı'nda geçen yıl yüzde 61 olan doluluk oranı bu sene yüzde 41'e çekildi. Sinanpaşa ilçesindeki Ahmetpaşa Göleti'nde ise su miktarı, dip su alma kotunun altına geriledi.

Afyon’da barajlarda korkutan manzara! Su seviyesi yüzde 75 azaldı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, AA muhabirine, DSİ verilerine göre Afyonkarahisar genelinde 2010 itibarıyla barajların yüzde 75-80 civarında dolu olduğunu hatırlattı.

Afyon’da barajlarda korkutan manzara! Su seviyesi yüzde 75 azaldı

Erişmiş, Afyonkarahisar'daki baraj, göl, göletlerde izlemeler yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Var olan suyun yüzde 75 azaldığını görüyoruz. Su krizine gidecek pozisyona gelmiş oluyoruz. Bununla ilgili ciddi şekilde öncelikle kanalların ve artezyenlerin kaçak yerleri kontrol edilmesi gerekiyor. Bu kontrolü doğal olarak her aile yapamayacağına göre, halk olarak bizim bilinçlenmemiz lazım. Neyi kaybettiğimizi kaybettikten sonra anlayacağız. Ondan dolayı bu çalışmalarla insanların bu yılını kurtarırız. 2024-2025'te bundan daha kötü şeyler görebiliriz. Önlem almazsak suyu sadece yağmur olarak bekleriz. Bu süreç böyle gittiği zaman ciddi anlamda 2030 yılları bizi suyla ilgili tamamen krize sokmuş olacak."

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