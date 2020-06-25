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Haberler Galeri Afyon'da korkunç kaza! Otomobil ile kamyon çarpıştı

Afyon'da korkunç kaza! Otomobil ile kamyon çarpıştı

Afyonkarahisar'da otomobil kamyon çarpıştı. 5 kişinin yaralandığı kaza, savrulan otomobil, refüjdeki ağaca çarparak durabildi.Kazanın ardından trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Giriş Tarihi: 25 Haziran 2020 Perşembe 11:53 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2020 Perşembe 11:58
Afyon'da korkunç kaza! Otomobil ile kamyon çarpıştı
Afyon'da korkunç kaza! Otomobil ile kamyon çarpıştı

Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

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Afyon'da korkunç kaza! Otomobil ile kamyon çarpıştı
Afyon'da korkunç kaza! Otomobil ile kamyon çarpıştı

Recep Oruç idaresindeki 03 RG 512 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-İzmir çevre yolunda, Murat Uyanıker yönetimindeki 43 LB 506 plakalı kamyonla çarpıştı.

Afyon'da korkunç kaza! Otomobil ile kamyon çarpıştı
Afyon'da korkunç kaza! Otomobil ile kamyon çarpıştı

Savrulan otomobil, refüjdeki ağaca çarparak durabildi.

Afyon'da korkunç kaza! Otomobil ile kamyon çarpıştı
Afyon'da korkunç kaza! Otomobil ile kamyon çarpıştı

Kazada, otomobil sürücüsü ve aynı araçtaki Ayşe, Huriye, Emine ve Recep Oruç yaralandı.

Afyon'da korkunç kaza! Otomobil ile kamyon çarpıştı
Afyon'da korkunç kaza! Otomobil ile kamyon çarpıştı

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Afyon'da korkunç kaza! Otomobil ile kamyon çarpıştı
Afyon'da korkunç kaza! Otomobil ile kamyon çarpıştı

Kazanın ardından trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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