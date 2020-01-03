Afyonkarahisar Akdağ Tabiat Parkı'ndaki gölet buz tuttu! Ortaya bu eşsiz manzara çıktı

"GÖLETİN DE BUZ TUTMASI BURADAKİ MANZARAYA BİR BAŞKA GÜZELLİK KATMIŞ"

Açıklamada ifadelerine yer verilen Selek, doğanın en güzel gülümsediği yerlerden birinin de Akdağ Tabiat Parkı olduğunu belirtti. Kış döneminde Akdağ Tabiat Parkı'nın fotoğraf tutkunları için eşsiz bir adres olduğunu dile getiren Selek, şöyle devam etti: