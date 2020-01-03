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> Afyonkarahisar Akdağ Tabiat Parkı'ndaki gölet buz tuttu! Ortaya bu eşsiz manzara çıktı
Afyonkarahisar Akdağ Tabiat Parkı'ndaki gölet buz tuttu! Ortaya bu eşsiz manzara çıktı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda yer alan Akdağ Göleti dondu. Donan göletin üzerinde yürüyen ördeklerin kameralara aldırmadan göl üzerinde arka arkaya yürümeleri, eşsiz bir manzara oluşturdu.
Giriş Tarihi: 3 Ocak 2020 Cuma 14:34Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2020 Cuma 15:00
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda yer alan Akdağ Göleti dondu. Donan göletin üzerinde yürüyen ördeklerin kameralara aldırmadan göl üzerinde arka arkaya yürümeleri, eşsiz bir manzara oluşturdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kış mevsiminin gelmesiyle 2500 rakımlı Akdağ Tabiat Parkı, karlar altında kaldı.
Yılkı atları, geyik, tilki, domuz, gibi yaban hayatının hakim olduğu parktaki gölet, havanın soğuması ile buz tuttu. Donan göletin üzerinde yürüyen ördeklerin kameralara aldırmadan göl üzerinde arka arkaya yürümeleri, eşsiz bir manzara oluşturdu.
Tabiat parkını, fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek görüntüledi.
"GÖLETİN DE BUZ TUTMASI BURADAKİ MANZARAYA BİR BAŞKA GÜZELLİK KATMIŞ"
Açıklamada ifadelerine yer verilen Selek, doğanın en güzel gülümsediği yerlerden birinin de Akdağ Tabiat Parkı olduğunu belirtti. Kış döneminde Akdağ Tabiat Parkı'nın fotoğraf tutkunları için eşsiz bir adres olduğunu dile getiren Selek, şöyle devam etti: