Haberler
>
Galeri
> Afyonkarahisar'daki yılkı atları, doğal ortamında görüntülendi
Afyonkarahisar'daki yılkı atları, doğal ortamında görüntülendi
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Kumalar Dağı'ndaki yılkı atları, doğal ortamında görüntülendi. Yılkı atlarının fotoğraflarını çeken Hakan Yılmaz, drone ile de görüntü kaydetti.
Giriş Tarihi: 21 Kasım 2019 Perşembe 15:32
Kumalar Dağı, doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline geldi.
Bölgeyi ilgi çekici hale getiren ise yaylanın doğal güzelliği ve doğadaki yüzlerce yılkı atı oldu.
Fotoğraf çekmek için Kumalar Dağı'na giden doğa fotoğrafçısı Hakan Yılmaz'ın karşısına, yılkı atları çıktı.
Sürüler halinde gezen yılkı atlarını gören Yılmaz, makinesiyle fotoğraf çekmeye başladı.
Yılkı atlarını fotoğraflayan Yılmaz, drone ile de görüntü kaydetti.