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Afyonkarahisar'daki yılkı atları, doğal ortamında görüntülendi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Kumalar Dağı'ndaki yılkı atları, doğal ortamında görüntülendi. Yılkı atlarının fotoğraflarını çeken Hakan Yılmaz, drone ile de görüntü kaydetti.

Giriş Tarihi: 21 Kasım 2019 Perşembe 15:32
Afyonkarahisar'daki yılkı atları, doğal ortamında görüntülendi

Kumalar Dağı, doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline geldi.

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Afyonkarahisar'daki yılkı atları, doğal ortamında görüntülendi

Bölgeyi ilgi çekici hale getiren ise yaylanın doğal güzelliği ve doğadaki yüzlerce yılkı atı oldu.

Afyonkarahisar'daki yılkı atları, doğal ortamında görüntülendi

Fotoğraf çekmek için Kumalar Dağı'na giden doğa fotoğrafçısı Hakan Yılmaz'ın karşısına, yılkı atları çıktı.

Afyonkarahisar'daki yılkı atları, doğal ortamında görüntülendi

Sürüler halinde gezen yılkı atlarını gören Yılmaz, makinesiyle fotoğraf çekmeye başladı.

Afyonkarahisar'daki yılkı atları, doğal ortamında görüntülendi

Yılkı atlarını fotoğraflayan Yılmaz, drone ile de görüntü kaydetti.

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